Дутерте обещает работать с Трампом «самым добропорядочным образом»

МАНИЛА – Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил в воскресенье, что будет работать с президентом США Дональдом Трампом «самым добропорядочным образом», когда они встретятся в ноябре для обсуждения проблем региональной безопасности и войны с наркотиками, которую ведет Манила.

Трамп совершит поездку по странам Азии с 3 по 14 ноября на фоне усиления напряженности в связи с ракетно-ядерной программой Северной Кореи.

В Маниле президент США примет участие в саммите глав государств лидеров АСЕАН. Это будет последняя остановка в его турне, в ходе которого он также посетит Японию, Южную Корею, Китай и Вьетнам.

Трамп встретится с Дутерте, но пропустит более крупную встречу в Маниле с главами государств и правительств Китая, Южной Кореи, Японии, Индии, Австралии и Новой Зеландии.

«Речь пойдет о терроризме, сотрудничестве между двумя странами, борьбе с наркотиками. Я рассчитываю на работу с ним по этим темам», – заявил Дутерте на брифинге для прессы перед вылетом в Японию на встречу с премьер-министром Синдзо Абэ.

«Я буду взаимодействовать с президентом Трампом самым добропорядочным образом, буду принимать его, как важного лидера, – сказал он. – Я также буду прислушиваться к тому, что он скажет».

Дутерте известен своими граничащими с нецензурной бранью тирадами в адрес США. Он упрекал Вашингтон, за то, что он якобы обращается с Филиппинами, «как с собакой», несмотря на многолетние отношения между двумя странами.

Лидер Филиппин объявил об «отделении» от США во время визита в Пекин год назад. Его заявление о перестройке отношений с Китаем появилось одновременно с договоренностью двух стран урегулировать споры по Южно-Китайскому морю с помощью переговоров.

Дутерте был возмущен заявлениями представителей администрации бывшего президента Барака Обамы, в которых они выражали обеспокоенность по поводу внесудебныех казней на Филиппинах.

Но в телефонном разговоре с Дутерте в мае Трамп дал высокую оценку филиппинскому лидеру за «невероятную работу по решению проблемы с наркотиками», несмотря на то, что правозащитные организации осудили антинаркотическую кампанию Дутерте, в ходе которой были убиты тысячи человек.

Посол США в Маниле Сун Ким заявил иностранным журналистам на прошлой неделе, что в ходе двусторонних переговоров лидеры двух стран обсудят «важные процессы», включая права человека, верховенство закона и надлежащее судопроизводство.

Международные правозащитные организации обвиняют Дутерте в поддержке кампании внесудебных казней подозреваемых в наркоторговле на Филиппинах. Его правительство отвергает эти обвинения.

На прошлой неделе он выступил в защиту своей кампании, которая длится уже 16 месяцев, заявив юристам из стран Юго-Восточной Азии, собравшимся в Маниле, что его «демонизируют». Он отверг утверждения, что государство поддерживает убийства наркодилеров и наркоманов.

Выступая в филиппинском городе Давао в воскресенье, Дутерте сказал, что ситуация на Корейском полуострове может стать главным пунктом повестки дня на его переговорах с Трампом.

«Мы обеспокоены. Если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так, – сказал он. – Ядерная война совершенно неприемлема для всех».

По словам Дутерте, было бы полезно, если бы США, Япония и Южная Корея сели за стол переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и «сказали ему, что никто ему не угрожает, что никакой войны не будет, и что если вы просто снизите тональность, снизите напряженность, прекратите угрозы, то то же самое сделает Америка».

Дутерте ранее называл Ким Чен Ына «дураком», который «играет с опасными игрушками».

Дутерте сообщил, что северокорейская угроза также станет предметом обсуждения на его встрече с Абэ. Другими темами станут помощь Токио в восстановлении охваченного конфликтом города Марави на юге Филиппин и в реализации инфраструктурных проектов Манилы.