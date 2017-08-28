Филиппины готовят совместные маневры с Россией и обмениваются разведданными

МОСКВА – Филиппины намерены проводить с Россией совместные военные учения, а также закупать у нее вооружения оборонительного характера и для борьбы с терроризмом. Об этом заявил посол Филиппин в России Карлос Соррета в обширном интервью российскому агентству «Интерфакс», цитаты из которого опубликованы в понедельник.

Как заявил посол, Филиппины и Россия готовят совместные командно-штабные учения: «В краткосрочной перспективе мы проведем командно-штабные учения... Что касается совместных военных учений, которые обычно понимаются как отработка на земле симитированной ситуации защиты от нападения врага, то мы пока этого не достигли. В лучшем случае военные учения будут представлять собой командно-штабные учения, во время которых стратеги и тактики сидят вместе, обмениваясь информацией о том, как реагировать на ту или иную ситуацию».

«Также уже в определенной степени идет процесс обучения. Часть филиппинских солдат уже приезжала сюда для подготовки. Кроме того, были визиты кораблей на Филиппины, когда ваши морские силы продемонстрировали нашим возможности защиты прибрежных районов. Также сейчас ведутся переговоры об обучении между вашей пограничной службой и нашей береговой охраной» - сказал посол российскому агентству.

Дипломат сообщил, что Россия и Филиппины ведут обмен разведданными в рамках сотрудничества в области противодействия терроризму: «Я не могу вдаваться в подробности, но мы уже ведем обмен разведывательной информацией».

Кроме того, Карлос Соррета подтвердил «Интерфаксу» планы Филиппин купить у России различные виды вооружений. Прежде всего, по словам посла, его страна нуждается в оружии для борьбы с террористами: «Нам необходимо для этого вооружение, в частности стрелковое оружие, переносные ракеты и сопутствующие элементы. Также нам необходимы более дорогие вооружения, например, вертолеты».

Посол Филиппин в России отметил, что «Россия проявляет гибкость в финансовых вопросах и временном периоде выплат». Ранее Карлос Соррета заявлял в интервью российским медиа, что Москва готова предоставить Маниле «хороший кредит» для закупки российского оружия, несмотря на то, что у Филиппин есть средства для этой сделки.

При этом Карлос Соррета, судя по публикации «Интерфакса», говорит о том, что традиционные связи Филиппин с Соединенными Штатами в военной сфере остаются сильными: «Модель взаимодействия, к которой привыкли наши военные, это взаимодействие с Соединенными Штатами, но наши военные открыты к новому. Это взаимодействие очень глубокое, оно длится десятилетиями. Много наших солдат прошли обучение в США, они используют американские вооружения, доктрины. У них много родственников в США».

После окончания Второй мировой войны Филиппины были последовательными союзниками США. Подписанная в 2011 году госсекретарем США Хиллари Клинтон и министром иностранных дел Альберто Дель Росарио Манильская декларация подтвердила положения договора Американо-филиппинской взаимной обороны 1951 года, устанавливающего основы военно-политического партнёрства между странами.

Отношения между Вашингтоном и Манилой начали ухудшаться после избрания в июне 2016 года президентом Филиппин политика-популиста Родриго Дутерте, который заявил о планах сближения с Китаем и Россией, а также жестко высказывался в отношении политики США.

В мае 2017 года Родриго Дутерте посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. После этого обе стороны сделали ряд заявлений о возможности их военно-технического сотрудничества.