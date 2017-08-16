К России и президенту Владимиру Путину относятся в мире с недоверием

Исследовательский центр Pew Research (США) опубликовал результаты исследования о восприятии России в мире. В рамках исследования были опрошены жители 37 государств мира.

В среднем, 34% респондентов позитивно относятся к России (в США – 29%). Только в трех из обследованных стран высок рейтинг России – во Вьетнаме (83%), Греции (64%) и на Филиппинах (55%).

В целом, в 19 из 37 стран число респондентов, позитивно относящихся к России, превышает число респондентов, негативно относящихся к ней. Антироссийские настроения наиболее сильны в Иордании (93%), Нидерландах (82%), Швеции (78%), Польше (69%) и Германии (67%).

В целом, только 30% опрошенных считают, что правительство России уважает права и свободы своих граждан (в США в это верят 14%). Однако, большинство вьетнамцев, нигерийцев, ливанцев и тунисцев придерживаются противоположного мнения.

Более 31% опрошенных назвали Россию «серьезной угрозой» для безопасности своей страны: этой точки зрения придерживаются 47% американцев, 41% европейцев и 35% жителей Ближнего Востока. Наиболее высоки опасения в отношении России в Польше (мнение 65%), Турции (54%), Иордании (49%), Испании (47%) и Южной Корее (46%).

В США наибольшие опасения в отношении России высказывают сторонники Демократической партии (61%), и эту же позицию разделяют 36% республиканцев и 43% независимых избирателей.

В целом, уровень российской угрозы намного уступает опасениям в отношении ИГИЛ (62%), глобального изменения климата (61%), кибератак и состояния мировой экономики (51%).

26% опрошенных заявили, что испытывают доверие к действиям президента РФ Владимира Путина на мировой арене. В США эту точку зрения разделяют 23% опрошенных, в Европе – 19%, в Латинской Америке – 20%. Антирейтинг Путина в Европе достигает рекордных значений - ему не доверяют 78%.

В целом, более позитивные взгляды в отношении России чаще высказывают молодые люди и жители стран, которые не входят в число развитых демократий.