Техасцы эвакуируются вместе с домашними любимцами

Джанет Мартинез обнимает свою кошку Джиджи, спасаясь из затопленного района, где расположен ее дом, 29 августа 2017, Хьюстон, штат Техас (AP Photo / Charlie Riedel)
Эвакуация жителей, чьи дома стояли рядом со сбросившим воду водохранилищем Аддингс, 29 августа 2017, Хьюстон, штат Техас (AP Photo / David J. Phillip)
Хозяин держит своего питомца после спасения из затопленного района, 29 августа 2017 года, Хьюстон, штат Техас (REUTERS/Rick Wilking)
Олень старается забраться повыше, чтобы спастись от поднимающейся воды из реки Сан-Хасинто, 29 августа 2017, Конро, штат Техас (REUTERS / Carlo Allegri)
Джо Гарсия, житель городка Спринг в штате Техас, помогает своей овчарке Хейди, спасаясь из затопленного дома, 28 августа 2017 (AP Photo/David J. Phillip)
Тина Кросс, жительница городка Спринг в штате Техас, держит свою болонку Мици во время эвакуации из пострадавшего от наводнения дома, 28 августа 2017 года (AP Photo / David J. Phillip)
Кошка блуждает по завалу, оставленному ураганом «Харви». Кота приютил хозяин соседнего дома, Рокпорт, Техас, 28 августа 2017 (AP Photo / Eric Gay)
Корова пытается удержать голову над водой во время наводнения, вызванного ураганом «Харви», 26 августа 2017, Фултон, штат Техас (REUTERS / Rick Wilking / File Photo)