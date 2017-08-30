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Техасцы эвакуируются вместе с домашними любимцами

Многие техасцы, спасаясь от последствий урагана «Харви», не оставили своих домашних любимцев в затопленных районах, и эвакуировались вместе с ними
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Джанет Мартинез обнимает свою кошку Джиджи, спасаясь из затопленного района, где расположен ее дом, 29 августа 2017, Хьюстон, штат Техас (AP Photo / Charlie Riedel)
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Джанет Мартинез обнимает свою кошку Джиджи, спасаясь из затопленного района, где расположен ее дом, 29 августа 2017, Хьюстон, штат Техас (AP Photo / Charlie Riedel)

Эвакуация жителей, чьи дома стояли рядом со сбросившим воду водохранилищем Аддингс, 29 августа 2017, Хьюстон, штат Техас (AP Photo / David J. Phillip)
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Эвакуация жителей, чьи дома стояли рядом со сбросившим воду водохранилищем Аддингс, 29 августа 2017, Хьюстон, штат Техас (AP Photo / David J. Phillip)

Хозяин держит своего питомца после спасения из затопленного района, 29 августа 2017 года, Хьюстон, штат Техас (REUTERS/Rick Wilking)
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Хозяин держит своего питомца после спасения из затопленного района, 29 августа 2017 года, Хьюстон, штат Техас (REUTERS/Rick Wilking)

Олень старается забраться повыше, чтобы спастись от поднимающейся воды из реки Сан-Хасинто, 29 августа 2017, Конро, штат Техас (REUTERS / Carlo Allegri)
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Олень старается забраться повыше, чтобы спастись от поднимающейся воды из реки Сан-Хасинто, 29 августа 2017, Конро, штат Техас (REUTERS / Carlo Allegri)

Джо Гарсия, житель городка Спринг в штате Техас, помогает своей овчарке Хейди, спасаясь из затопленного дома, 28 августа 2017 (AP Photo/David J. Phillip)
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Джо Гарсия, житель городка Спринг в штате Техас, помогает своей овчарке Хейди, спасаясь из затопленного дома, 28 августа 2017 (AP Photo/David J. Phillip)

Тина Кросс, жительница городка Спринг в штате Техас, держит свою болонку Мици во время эвакуации из пострадавшего от наводнения дома, 28 августа 2017 года (AP Photo / David J. Phillip)
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Тина Кросс, жительница городка Спринг в штате Техас, держит свою болонку Мици во время эвакуации из пострадавшего от наводнения дома, 28 августа 2017 года (AP Photo / David J. Phillip)

Кошка блуждает по завалу, оставленному ураганом &laquo;Харви&raquo;. Кота приютил хозяин соседнего дома, Рокпорт, Техас, 28 августа 2017 (AP Photo / Eric Gay)
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Кошка блуждает по завалу, оставленному ураганом «Харви». Кота приютил хозяин соседнего дома, Рокпорт, Техас, 28 августа 2017 (AP Photo / Eric Gay)

Корова пытается удержать голову над водой во время наводнения, вызванного ураганом &laquo;Харви&raquo;, 26 августа 2017, Фултон, штат Техас (REUTERS / Rick Wilking / File Photo)
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Корова пытается удержать голову над водой во время наводнения, вызванного ураганом «Харви», 26 августа 2017, Фултон, штат Техас (REUTERS / Rick Wilking / File Photo)

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