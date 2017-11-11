Европейский университет в Петербурге продолжает бороться за свои права

В Санкт-Петербурге прошел митинг в защиту образования, культуры и науки. Формальным поводом стало выселение Европейского университета из занимаемого здания и отзыв у него лицензии на ведение преподавательской деятельности.

Кроме того, по мнению участников митинга, не исчезла угроза слияния Российской национальной и Российской государственной библиотек под эгидой последней, а также застройка территорий вокруг Пулковской обсерватории, что приведет к снижению эффективности ее работы. Наконец, среди плакатов, которые держали в руках те, кто пришел на митинг, были плакаты с требованиями оставить Исаакиевский собор в ведении государства. Хотя никаких новостей по поводу претензий РПЦ на собор работы Огюста Монферрана не было с конца мая.

Всего на площадь перед Финляндским вокзалом, где власти города согласовали проведение акции, пришло около пятисот человек. В большинстве это были молодые люди, которые держали в руках плакаты: «Вместо знаний тесный склеп из духовности и скреп?», «Война – мир, рабство – свобода, незнание – сила?», «Нужны умные, а не верные». Второй лозунг был заимствован из антиутопии Джорджа Оруэлла «1984», а третий представлял собой перевернутый девиз из антиутопии братьев Стругацких «Трудно быть богом».

«Мы продолжаем защищать образование, науку, культуру Петербурга»

Именно на третий лозунг обратил внимание депутат Городского Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. «В описанном Стругацкими Арканаре действительно был лозунг “нам не надобны умные, надобны верные”», - напомнил он. – А когда “серых” сменили “черные”, появились наказания за “невосторженный образ мысли”. Именно к этому нас ведет нынешний режим, возглавляемый нашим несменяемым почти 20 лет доном Рэбой».

Противостоять этой угрозе, по мнению Вишневского, сможет образованная молодежь.

В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» депутат отметил, что давление городских властей на учреждения образования и науки продолжается, поэтому гражданскую активность снижать нельзя. Со своей стороны, Вишневский пообещал протестующим политическую поддержку.

«Мы только что направили по поводу Европейского университета обращение двенадцати депутатов городского парламента на имя Владимира Путина с требованием вернуть лицензию и обеспечить нормальный образовательный процесс. Постоянно ведем переписку по поводу Публичной библиотеки и Пулковской обсерватории, проводили слушания недавно по этим вопросам. И активности мы ослабляем.Мы продолжаем защищать образование, науку, культуру Петербурга», - заверил Борис Вишневский.

«Европейский университет учит людей быть свободными»

Накануне акции члены организационного комитета распространили видеоролик с записанным Ксенией Собчак обращением в поддержку ЕУСПб. Выступление Собчак с трибуны митинга на площади у Финляндского вокзала стало ее петербургским дебютом в качестве кандидата в президенты России. Причем, пришедшие на площадь анархисты и активисты Левого фронта сделали все, чтобы этот дебют был неудачным. Они освистывали выступающую, кричали в мегафоны «Позор!» и «Долой власть богатых!».

Прорываясь сквозь эти крики, Ксения Собчак заявила, что она категорически против гонений на Европейский университет и призвала к объединению усилий по защите этого ВУЗа. «Европейский университет учит людей думать, учит их быть свободными, учит их высказывать свое мнение и не обращать внимание на эти крики. Потому что каждый человек имеет право сказать то, что он думает. Давайте все вместе выступим против того беспредела, который сегодня творится вокруг Европейского университета. Спасибо вам большое!», - закончила Ксения Собчак под аплодисменты своих сторонников.

Когда же она покинула трибуну, за ней устремилась большая группа журналистов, пришедших на митинг с целью записать хоть несколько слов по поводу предстоящей президентской кампании. А те, кто остался, продолжали слушать выступления по теме митинга. Кстати, в некоторых речах были те же мысли, что высказывала Ксения Собчак.

«На Западе нет попыток запугать молодежь»

К примеру, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга и приглашенный профессор Университета Хельсинки Владимир Гельман охарактеризовал политику российских властей в отношении образования и науки триадой: бюрократизация, навязывание единственной точки зрения и изоляционизм. «Эти принципы не совместимы с развитием образования и науки нигде, тем более в нашем городе, - заявил профессор Гельман. – Я уверен, что дело, за которое мы выступаем уже больше двадцати лет, и которое нам последние полтора года приходится отстаивать, победит. Но для того, чтобы это произошло, мы должны убеждать окружающих и доказывать им, что все, чем мы занимаемся, в конечном итоге направлено на развитие и процветание нашей страны», - подчеркнул оратор.

В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» Владимир Гельман обратил внимание на разницу политической атмосферы в России и на Западе, и на то, как это оказывает влияние на настроения молодежи. «В западных странах студенты и в целом молодежь сталкиваются с проблемами другого рода, чем здесь. Там нет такого идеологического прессинга со стороны государства, как в России, нет попыток запугать молодежь. Это не значит, что там все идеально, но в целом молодые люди в европейских странах существуют в более свободной и более плюралистической среде, чем у нас», - поделился наблюдениями профессор ЕУСПб и Университета Хельсинки.

«Не потерять веру в то, что беспредел власти можно победить»

Депутат Городского Законодательного собрания Максим Резник еще перед началом митинга, сказал, что он пришел просто послушать, что будут говорить ораторы, и сам выступать не собирается. Делясь с корреспондентом «Голоса Америки» впечатлениями по поводу происходящего на трибуне и перед ней, он заметил: «Мне кажется, что если уж вы позвали кого-то выступить, то нужно слушать, а не заглушать. В противном случае, нечего было давать согласия на выступления. А если молодежь из “Левого фронта” не может вести себя иначе, значит, нужно подумать в следующий раз, стоит ли их приглашать».

Впрочем, поведение небольшой группы левых активистов было исключением. Федеральный координатор движения «Весна» Николай Артеменко, который принимал участие во многих протестных акциях, позитивно оценивает гражданскую активность нового поколения: «Я очень уверен, что голос молодежи будет услышан, студентов выходит на улицы все больше и больше – не только в защиту Европейского, но и вообще по актуальным для нашей страны вопросам. И даже по этому митингу можно увидеть, сколько ярких, красивых, умных людей сюда вышло, я думаю – за ними будущее и они обязательно спасут Европейский университет. Потому что если мы его не отстоим, тогда мы потеряем главное – веру в то, что беспредел власти можно победить», - сказал Николай Артеменко в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

В конце митинга участники проголосовали за резолюцию, в которой говорилось: «Мы участники акции 11 ноября 2017 года на площади Ленина в Санкт-Петербурге требуем: вернуть лицензию и здание Европейского университета в Санкт-Петербурге – одного из лидеров рейтинга Минобрнауки и прекратить преследование независимого вуза; отстранить от должности директора Российской Национальной библиотеки Александра Вислого по причине несоответствия им занимаемой должности; отменить варварское слияние РНБ с РГБ с перемещением ценнейших фондов библиотеки; провести всестороннюю проверку деятельности главы Пулковской обсерватории Назара Исханова, согласовавшего позорную стройку в защитной парковой зоне, отменить как незаконное выданное им согласование и вернуть рабочие места уволенным сотрудникам; отменить действие 83 Федерального закона об оптимизации бюджетной сферы; прекратить губительное для науки и культуры слияние чуждых друг другу учреждений, рейдерские отъемы помещений у научных учреждений, незаконные урезания бюджета.

Мы требуем выборности руководства, прозрачности кадровой политики учреждений науки и культуры, самоуправления и права решающего голоса для представителей трудовых коллективов и студенческих сообществ».

Каждый пункт резолюции сопровождался апплодисментами, поднятием рук в знак согласия и возгласами «Да!».