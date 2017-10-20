Будет ли в России второе «Сколково»?

В начале этой недели стало известно о том, что правительство РФ решило построить под Санкт-Петербургом аналог технополиса «Сколково».

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил: «Я подписал постановление о создании на территории Пушкинского района Петербурга инновационного кластера. Там появятся научные лаборатории, учебные здания, жилье, инновационные производства и будет построен новый кампус для Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики».

Губернатор города на Неве Георгий Полтавченко немедленно отреагировал: «Это большой шаг в развитии Санкт-Петербурга. Я с самого начала был союзником этого проекта».

Уже известно, что планируемый комплекс займет площадь в 400 тысяч квадратных метров, а общие инвестиции в проект составят 41 млрд рублей. А министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров отметил, что подобных центров науки и образования в стране должно быть создано еще несколько.

Впрочем, не все настроены столь оптимистично.

«Кроме как завидовать, нам ничего другого не остается»

Декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы) Сергей Цыпляев подчеркнул, что российская власть любит громкие проекты. «Мы не привыкли доверять никаким другим структурам, кроме верховной власти, не привыкли доверять инициативе с мест и интеллекту общества», - отметил он в комментарии для «Голоса Америки».

По мнению Цыпляева, независимые структуры возникают «там, где есть подходящие для этого люди, которые выдвигают новые идеи. Там, где есть понимание, что хорошо для развития бизнеса и где есть специалисты, готовые над этим работать. А мы же привыкли работать по завету Петра I: “Здесь будет город заложон”, и чтобы непременно “назло надменному соседу”. Приблизительно это и происходит, когда мы строим Дальневосточный университет, а дальше не очень понимаем, кто там будет преподавать, и как все это развивать. Так же происходило и со “Сколково” - вместо естественного развития и роста центра идей, интеллекта и дальнейших приложений поступает высочайший указ: “А, давайте-ка мы что-то сделаем”. И что будет из этого получаться, пока сказать трудно», - отмечает Сергей Цыпляев.

Вместе с тем, собеседник считает, что лучше инвестировать в проекты, подобные «Сколково», чем тратить деньги на очередной стадион или на вооружение. Но об эффективности наукограда под Петербургом говорить рано. Тем более, что никаких откликов на инициативу Медведева пока не раздавалось ни со стороны научного сообщества, ни от представителей бизнеса.

это строительство Событием с большой буквы не станет

«Если мы посмотрим, в каких кампусах сегодня размещаются университеты не только США и Европы, но даже Китая, то увидим, что наши вузы просто ютятся в мало приспособленных помещениях. И кроме как завидовать, нам ничего другого не остается. И если в районе города Пушкина будет построен современный кампус, то это позволит очень сильно развиваться тому же ЛИТМО. Но хотелось бы, чтобы все было сделано по уму, а в этом как раз есть некие сомнения», - подытожил декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС.

«Хороших условий для развития бизнеса нет»

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин напоминает, что в нулевые годы планируемое «Сколково» называли «российской Силиконовой долиной». Теперь же, судя по всему, речь идет об обычном научном центре. «Причем, даже не нового центра, а находящегося в составе одного из старых учебных заведений», - уточнил Травин в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

Он согласился с высказанной Сергеем Цыпляевым идеей, что вложения в науку лучше, чем увеличение военного бюджета. «Но это строительство Событием с большой буквы так и не станет», - убежден Дмитрий Травин.

При этом проект «Сколково» эксперт называет провалившимся. «В России, конечно, можно собрать какие-то деньги и вложить их в науку, но здесь нет хороших условий для того, чтобы наука развивалась сама на основе частного бизнеса и венчурного предпринимательства.

Для Силиконовой долины, для Израиля и для других стран очень важным было существование условий для свободы творчества. Недаром в США сейчас говорят о целом креативном классе, который и занимается таким творчеством.

В России все наоборот. Капитал в последнее время уходил из России за границу, хороших условий для развития бизнеса нет. Поэтому максимум, что мы можем, это создавать отдельные государственные хорошо финансируемые научные центры, да и то в том случае, если такие люди, как Медведев окажутся в своих инициативах сильнее, чем другие группы интересов, стремящиеся использовать российские деньги на другие цели», - отмечает профессор ЕУСПб.

О том, что в России идет ожесточенная борьба различных групп, отстаивающих свои интересы, по мнению Дмитрия Травина свидетельствует тот факт, что широко разрекламированный проект строительства высокоскоростной магистрали от Москвы до Владимира, а далее – через Нижний Новгород на Казань с перспективой прокладки путей до Китая не будет осуществлен.

«Сейчас говорят о строительстве магистрали от Москвы до Владимира, куда можно пешком дойти без всяких скоростных магистралей, а дальше никто уже ни на что не надеется», - иронизирует собеседник «Голоса Америки».

И уже всерьез продолжает, что в эти же дни стало известно об утверждении строительства моста на Сахалин, который будет осуществлять финансовая группа Роттенберга.

«И когда существуют постоянные стычки между разными группами интересов, у меня не очень много надежд на то, что сторонники развития науки окажутся сильнее и будут победителями», - заключает Дмитрий Травин.