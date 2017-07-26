Министр энергетики США стал жертвой российских комиков

Министр энергетики США Рик Перри с оптимизмом обсуждал расширение экспорта американского угля в Украину и другие вопросы в сфере энергетики во время длительного телефонного разговора с российским комиком, который выдал себя за премьер-министра Украины.

Перри в действительности разговаривал с российскими комиками, известными своими дерзкими розыгрышами знаменитостей и политиков, подтвердила представитель министерства Шейлин Хайнес.

Речь идет о пранкерах Владимире Краснове (Вован) и Алексее Столярове (Лексус), которые в числе других ранее разыграли британского певца Элтона Джона, который считал, что он разговаривает с президентом России Владимиром Путиным.

«Эти люди известны розыгрышами высокопоставленных чиновников и знаменитостей, особенно тех, которые поддерживают повестку, идущую вразрез с линией их правительства. В данном случае речь шла об энергетической безопасности Украины», – сказала Хайнес.

Во время 22-минутного разговора 19 июля Перри, в ведении которого находится американская программа ядерного оружия, в деловом ключе обсудил с пранкерами несколько тем, включая санкции против России и помощь Украине в разработке нефтегазовых месторождений.

Перри сказал, что администрация Трампа выступает против «Северного потока – 2» – российского проекта доставки природного газа в Европу по дну Балтийского моря, и что американские технологии могут помочь Украине в добыче газа.

«Если наши технологии дадут Украине дополнительные возможности, то это будет отвечать лучшим интересам всех сторон кроме России, но это нормально», – сказал он.

Перри также говорил о Парижском соглашении по климату и экспорте угля.

Телефонный разговор произошел примерно через месяц после встречи Перри с президентом Украины Петром Порошенко и украинской делегацией в министерстве энергетики.