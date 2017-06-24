Отсрочка для трансгендеров

Командование родами войск обратилось к министру обороны США с просьбой о полугодовой паузе для приема трансгендеров на военную службу. Однако, окончательного решения на этот счет пока не принято.

Трансгендеры получили право открыто служить в ВС США с июля 2016 года. До 1 июля 2017 года командование Армии, ВМС, ВВС и Корпуса морской пехоты должны были разработать соответствующие нормы и правила, чтобы начать прием трансгендеров на службу, однако попросили министра обороны об отсрочке.

Военная газета Military Times сообщила, что пока нет однозначного понимания о том, каким образом следует профилировать душевые и туалеты.

Финальное решение должен будет принять министр обороны США Джим Мэттис.