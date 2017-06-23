Пентагон: линия связи с Россией «используется»

Американские военные сообщили, что система связи с Россией, предназначенная для того, чтобы избегать столкновений в воздушном пространстве Сирии, «используется». Москва угрожала прекратить использование этой системы коммуникаций, после того, как американский самолет в воскресенье сбил сирийский штурмовик.

Полковник Армии США Райан Диллон, представитель международной коалиции, ведущей войну с ИГИЛ в Ираке и Сирии, заявил на брифинге в Пентагоне, что «горячая линия» открыта и действует.

Это сообщение – последнее свидетельство того, что напряжение, вызванное уничтожение сирийского военного самолета, атаковавшего позиции союзников США. В понедельник Россия также заявила, что будет считать потенциальными целями любые летательные аппараты к востоку от Евфрата. Однако Пентагон позднее сообщил, что российские войска в Сирии не предприняли никаких действий для реализации этой угрозы.