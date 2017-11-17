Пентагон рассказал о харассменте

Министерство обороны США впервые опубликовало доклад о сексуальных домогательствах в вооруженных силах. Впервые предоставлена детальная информация о ситуации на крупнейших военных базах.

Считается, что подобные доклады не демонстрируют всей полноты картины, поскольку не все пострадавшие сообщают о фактах домогательств. По оценке Пентагона, в 2016 году менее трети жертв доложили об этом командованию. Однако, число сообщений существенно выросло по сравнению с предыдущими годами.

В целом, в 2016 году зарегистрировано 6 172 случая сексуальных домогательств – для сравнения: 6 082 в 2015 году, 3 604 – в 2012-м.