Пентагон не беспокоят поставки российского оружия на Филиппины

В Маниле состоялась церемония передачи филиппинской стороне партии российского стрелкового оружия
Пентагон не обеспокоен поставками российского стрелкового оружия на Филиппины, считая эти закупки суверенным решением азиатской страны.
Об этом заявил журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис на борту самолета по пути с Филиппин в Таиланд. Запись беседы министра распространила пресс-служба Пентагона.
«Я не придаю этому большого значения, – сказал он, отвечая на вопрос одного из репортеров. – Я знаю, что несколько грузовиков были доставлены на Филиппины, чтобы помочь стране, которая ведет сейчас борьбу с террористами. Это суверенное решение Филиппин».
Министр высоко отозвался о его встрече с президентом Филиппин Родриго Дутерте, сказав, что «это была весьма открытая, даже теплая встреча, во время которой мы обсуждали глубину отношений между нашими военными и сотрудничество в противодействии общему врагу».
«Так что большой проблемы в том, что другие страны также приходят им на помощь, здесь нет», – отметил Мэттис.
В среду в порту Манилы состоялась церемония передачи филиппинской стороне партии российского стрелкового оружия и армейских грузовиков, в которой приняли участие президент Филиппин Родриго Дутерте и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Церемония была проведена на борту большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев», который прибыл с визитом на Филиппины.
Россия и Филиппины также подготовили контракт на поставку Филиппинам гранатометов РПГ-7В и боеприпасов к ним.
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