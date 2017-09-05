WSJ: Пентагону придется продолжать пользоваться российскими ракетными двигателями

Технические и финансовые трудности вынудят Пентагон полагаться на ракетные двигатели российского производства по меньшей мере до середины следующего десятилетия, то есть на несколько лет дольше, чем предполагалось изначально, сообщает газета Wall Street Journal.

Газета пишет, что, несмотря на требования представителей обеих партий в Конгрессе о скорейшем отказе от двигателей РД-180 по соображениям национальной безопасности, найти столь же надежную отечественную замену оказалось сложнее, чем предполагали многие законодатели.

Представители правительства и отраслевые чиновники говорят, что консорциум United Launch Alliance, главный поставщик ракет для Пентагона, вероятно, будет пользоваться разработанными в 1990-х годах ракетами-носителями Atlas V, оснащенными двигателями российского производства, до 2024-2025 годов.

Другие осведомленные источники допускают, что United Launch Alliance – совместное предприятие компаний Lockheed Martin и Boeing – может продлить сроки использования российских двигателей до 2028 года, отмечает газета.

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн ранее в этом году заявил законодателям, что необходимо найти баланс между заменой двигателей РД-180 «в самое ближайшее время» и другими срочными, иногда конфликтующими друг с другом приоритетами – сохранением доступа в космос и поддержкой конкуренции между организаторами запусков.

В настоящее время российские двигатели используются для вывода на орбиту большинства спутников связи и навигационных спутников ВВС США, пишет Wall Street Journal.

Совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin рассчитывает, что испытания нового двигателя завершатся к 2019 году, а новая ракета Vulcan получит разрешение на доставку грузов Пентагона к 2022-2023 году, отмечает издание. Однако представитель United Launch Alliance сообщила, что ракета Atlas V будет использоваться и некоторое время после этого, по крайней мере «до середины 2020-х годов», пока Vulcan не продемонстрирует свою надежность.