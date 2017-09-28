Пентагон назначил генерала устранять последствия урагана в Пуэрто-Рико

Пентагон назначил генерал-лейтенанта Джеффри Бьюкенена главой операции по устранению последствий разрушительного урагана, прокатившегося по территории Пуэрто-Рико 17 сентября.

Ожидается, что Бьюкенен прибудет в Пуэрто-Рико вечером в четверг. Администрация Трампа подверглась жесткой критике за то, что она не отреагировала более быстро на последствия кризиса в Пуэрто-Рико, острова, который был фактически разрушен ураганом «Мария» 17 сентября.

В четверг советник президента США по вопросам национальной безопасности Том Боссерт выступил перед журналистами и попытался объяснить им, почему Белому дому понадобилось восемь дней для того, чтобы назначить руководителя операции по устранению стихийного бедствия. Напомним, власти США объявили на острове Пуэрто-Рико режим чрезвычайной ситуации.

«Ситуация не требовала трехзвездочного генерала восемь дней назад», – заявил он журналистам в ходе брифинга в Белом доме. Боссерт также сказал, что часть сведений, которые он слышал в новостях, устарела. «Освещение некоторых событий создает впечатление, что мы двигаемся недостаточно быстро», – отметил он.

Утром в четверг стало известно о том, что США временно сняли ограничения на поставку грузов с континентальной части страны в Пуэрто-Рико на фоне недавнего урагана.

По просьбе губернатора Пуэрт-Рико Рикардо Росельо президент Трамп «санкционировал временный отказ от соблюдения Закона Джонса для Пуэрто-Рико. Решение вступает в силу немедленно», сообщила в «Твиттере» пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

В среду вечером Росельо попросил Белый дом временно снять ограничение, о чем сообщил в «Твиттере». С таким же призывом выступили несколько законодателей в США, в том числе сенатор от штата Флорида Марко Рубио, посетивший Пуэрто-Рико в понедельник.

Закон Джонса позволяет перевозить грузы между побережьями США только кораблям под американским флагом, даже если быстрее будет доступен другой корабль. По словам критиков, это тормозит усилия по восстановлению Пуэрто-Рико, куда нужно как можно скорее доставить помощь.

