Вице-президент Пенс встречается с жертвами стрельбы в Техасе

Вице-президент США Майк Пенс с супругой Карен в среду прибыли в городок Сазерленд-Спрингс в Техасе, чтобы принести соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате недавней массовой стрельбы.

Пенс выступит на молитвенном бдении в память о 26 прихожанах, застреленных в воскресенье утром бывшим военнослужащим, у которого ранее были диагностированы психические расстройства. Он также встретится с сотрудниками правоохранительных органов и мужчиной, который застрелил нападавшего, тем самым, возможно, предотвратив гибель других прихожан.

Среди переживших атаку людей, с которыми встретятся супруги Пенс, будут и 10 раненых прихожан, до сих находящиеся в критическом состоянии.

Стрельба в Техасе возродила дискуссию о необходимости более жесткого контроля над оборотом огнестрельного оружия в штате, где большой процент населения владеет оружием.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что такие ограничения не остановили бы нападавшего, а возможно, и помешали бы проживающему по соседству с церковью мужчине дать отпор стрелку.

Выступая в Южной Корее, Трамп сказал, что при существовании более тщательных проверок покупателей оружия «могло не быть этого храброго человека, у которого в машине нашлось ружье или винтовка, чтобы застрелить и нейтрализовать стрелка».

Отвечая на вопрос о том, собирается ли он подумать о введении более жесткого контроля над оружием после второго за пять недель массового убийства, Трамп сказал: «Посмотрите на город с самыми строгими законами об обороте оружие, Чикаго. В Чикаго катастрофическая ситуация».

ВВС США пытаются выяснить, почему приговор по делу о домашнем насилии в отношении стрелка, 26-летнего Девина Келли, не был должным образом внесен в базу данных ФБР, как того требует закон. По словам властей, это могло бы помешать стрелку законным образом приобрести оружие, которое он использовал при нападении.

В 2012 году бывший военнослужащий ВВС Девин Келли предстал перед военным трибуналом, был признан виновным в избиении жены и пасынка, приговорен к 12 месяцам тюремного заключения и отстранен от военной службы с лишением звания.

По словам полиции, в 2012 году Келли бежал из психиатрической больницы в Нью-Мексико, куда его поместили после того, как он начал угрожать своим командирам и тайно доставил оружие на базу ВВС. Позже его задержали в соседнем штате Техас.

Возглавляющий расследование нападения агент ФБР Кристофер Комбс сообщил, что мобильный телефон стрелка отправили в лабораторию ФБР, однако пока в связи с наличием защитного шифрования властям не удалось получить доступ к его содержимому, чтобы установить, обсуждал ли он с кем-либо свои планы, или найти какую-то информацию о запланированном нападении.

Правоохранительные органы полагают, что причиной нападения мог быть внутрисемейный спор. Перед нападением стрелок посылал «угрожающие сообщения» своей теще, которая была прихожанкой церкви, однако в воскресенье ее на службе не было.

«У нападения не было расовых или религиозных мотивов. Был внутрисемейный конфликт с родителями его жены», – пояснил Мартин.