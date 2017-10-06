Вице-президент Майк Пенс посетил пострадавшие от ураганов «Ирма» и «Мария» американские островные территории

Шестого октября вице-президент США Майк Пенс вслед за Дональдом Трампом посетил пострадавшие от ураганов «Ирма» и «Мария» американские островные территории. Президент Трамп во вторник побывал в Пуэрто-Рико, а Майк Пенс отправился на Американские Виргинские острова. На острове Сен-Круа он собирается встретиться с командованием военных сил, национальной гвардии и федеральных ведомств, помогающих в ликвидации последствий ураганов «Ирма» и «Мария». Он должен также облететь острова на вертолете, чтобы лично увидеть, насколько серьезен ущерб, и встретиться с жителями. После этого он отправится в Пуэрто-Рико, где у него тоже обширная программа.

По данным властей, на Американских Виргинских островах ураганами уничтожены или серьезно повреждены до 70% строений. Повсюду сорванные и скрученные листы железа, уничтоженные до уровня фундамента дома, снесенные крыши. Впрочем, стоит отметить, что уничтоженные дома были легкими деревянными строениями. Капитальные дома с армированными конструкциями все-таки уцелели. Кроме того, как минимум, с десяток лодок и яхт, которые были выброшены ураганом на берег.

На острове Сент-Томас сейчас повсюду слышен шум электрогенераторов. Иметь их в хозяйстве – большая удача и предмет гордости. В основном же остров обесточен. Ураган повалил тысячи столбов электропередач – где-то прямо на дома или дороги. Оборванные провода висят в воздухе или валяются на проезжей части.

Отель Роя Кайкендалла пострадал меньше других: пара выбитых окон, залитые комнаты и испорченные кондиционеры. Рой рассказал корреспонденту Русской службы «Голоса Америки», что первый ураган «Ирма» был очень сильным, со скоростью ветра в почти 300 километров в час и порывами до 350 километров в час. Но первый шторм быстро двигался и быстро ушел с островов. Второй ураган «Мария» был таким же разрушительным, но он пришел на острова и никуда не двигался и терзал острова около двенадцати часов. Он принес большое количество осадков. А еще через пять дней остров накрыли еще и сильнейшие ливни. Выпало примерно двадцать сантиметров осадков, которые вызвали оползни и затопления.

В порту Сент-Томаса оживленно: разгружают грузовые суда с помощью для острова. В их числе контейнеры с предметами первой необходимости, которые с материка прислала дочь Рона, ее друзья и просто незнакомые люди, желающие помочь.

«Только сегодня мы разгрузили 90 грузовых поддонов с вещами и продуктами и раздали их в течение нескольких часов, – рассказывает Рон. – У нас было 45 поддонов с водой, комплекты питания, детские подгузники и питание, еда для кошек, собак. И нам удалось все разгрузить и раздать. Сейчас все это уже у людей, которым это необходимо».

По оценкам властей, только на восстановление электроснабжения потребуется не меньше полугода. Кроме того, нужно ремонтировать дороги, которые размыло ливнями. По-прежнему, фрагментарно работает сотовая связь, не говоря уже об интернете. И хотя аэропорт открыт, туристы вернутся на остров не скоро. Крупнейшие прибрежные гостиницы, включая отели премиум-класса, очень пострадали и возобновят работу только через шесть, а некоторые и через девять месяцев.

Восстановление островов – будь то Пуэрто-Рико или Виргинские острова – будет очень длительным, в первую очередь, из-за логистических проблем. Оборудование, стройматериалы, технику, запчасти надо доставлять либо по морю – что долго, либо по воздуху – что дорого. К тому же сюда летает не так много рейсов, и аэропорт принимает не все типы самолетов.