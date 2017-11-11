В США отмечают День ветеранов

Президент Дональд Трамп в субботу выпустил специальное видеообращение, поблагодарив «миллионы и миллионы» ветеранов, служивших Соединенным Штатам. В этот день, 11 ноября, страна отмечает – День ветеранов, ставший общенациональным праздником в 1954-м году, а изначально символизировавшим память об окончании Первой мировой войны 11 ноября 1918 года.

В видеозаписи, размещенной в официальном «Твиттере» президента США, глава Белого дома отметил, что сегодня, когда вся Америка отмечает День ветеранов, он обязан высказать слова благодарности и признания всем бывшим военнослужащим и членам их семей.

«В этот прекрасный День ветеранов, я хочу выразить невероятную благодарность, которую выражает весь американский народ, миллионам и миллионам ветеранов, которые храбро защищали нашу страну, и их крепким семьям, чья безграничная любовь и поддержка позволили им выполнить свой долг», - сказал президент.

Дональд Трамп также подчеркнул, что ветераны являются «лучшим примером» для молодых американцев.

Он призвал законодателей в Конгрессе помнить о том, что многие ветераны нуждаются в государственной помощи.

«Америка должна выполнить свой долг по отношению к вам, - сказал Дональд Трамп. – Мы должны сделать все для того, чтобы наши ветераны получали помощь и заботу, которую они заслужили».

Утром в субботу вице-президент США Майк Пенс вместе с добровольцами помог в уборке территории возле мемориала ветеранам войны во Вьетнаме в центре Вашингтона.

Позднее он, министр обороны Джеймс Мэттис и глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорт приняли участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском кладбище.