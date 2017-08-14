Пенс: США приложат все усилия для восстановления демократии в Венесуэле

Вице-президент США Майк Пенс в понедельник заявил, что США задействуют всю свою «экономическую и дипломатическую мощь», чтобы способствовать восстановлению демократии в Венесуэле, добавив, что политический кризис в этой стране угрожает американцам.

«Президент Трамп очень четко дал понять, что мы не будем сидеть сложа руки, пока Венесуэла катится к диктатуре, – сказал Пенс, выступая перед журналистами в Картахене, Колумбия. – То, что Венесуэла оказалась на грани потери государственности, угрожает нашей безопасности, процветанию всего нашего полушария и граждан Соединенных Штатов Америки».