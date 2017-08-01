Вице-президент США заверил «стратегического партнера» Грузию в поддержке США

Вице-президент Майк Пенс заверил Грузию в поддержке США, отметив, что видит в бывшей советской республике «стратегического партнера», и сообщив, что президент США Дональд Трамп в ближайшие дни подпишет принятый Конгрессом законопроект о санкциях в отношении России.

Пенс выступил на пресс-конференции в Тбилиси во вторник.

Дональд Трамп «на текущей неделе подпишет документ о санкциях в отношении РФ, это решение вскоре примет законодательное лицо и форму», – сообщил Пенс журналистам.

Вместе с тем от отметил, что «США выступают за отмену санкций против России, и это возможно, если Россия откажется от деструктивных действий».

Пенс заявил, что в принципе США хотят установить хорошие отношения и диалог с Москвой.

«Я и президент Дональд Трамп уверены в том, что возможны более лучшие отношения США с РФ, думаем, что в будущем это вполне возможно», – добавил он.

Заявление Пенса прозвучало во время его визита в Грузию, где он встретился с премьер-министром Георгием Квирикашвили в Тбилиси пообещал грузинскому руководству поддержку Вашингтона.

«Президент Дональд Трамп попросил меня передать вам слова приветствия и сказать, что мы рядом с вами», – сказал Пенс.

«Мы видим в Грузии ключевого стратегического партнера, поддерживаем вашу территориальную целостность и ваше стремление к членству в НАТО», – добавил он.

Грузия столкнулась с посягательствами России на свою территорию и надеется на вступление в западный военный альянс.

Кремль признал грузинские сепаратистские регионы Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. Этому предшествовала пятидневная война России и Грузии в 2008 году. В обоих регионах дислоцированы тысячи российских военнослужащих.

На официальном ужине в Тбилиси вечером в понедельник Пенс заявил: «Мы стоим рядом с вами ради вашей свободы и ради наших общих ценностей».

По словам Квирикашвили, США нашли в Грузии «верного друга, стабильного геополитического союзника и стратегического партнера».

В комментариях, опубликованных ранее правительством Грузии, Квирикашвили назвал визит Пенса «важной вехой в двусторонних отношениях в период, когда мы работаем над дальнейшим укреплением безопасности, экономического и торгового сотрудничества между нашими двумя странами».

По прибытию в Тбилиси Пенса приветствовали тысячи людей. Во вторник он встретился с лидерами грузинской оппозиции.

Вице-президент также планировал посетить совместные учения НАТО, которые проходят в Грузии. В маневрах «Достойный партнер – 2017» принимают участие около 800 грузинских и 1600 американских военнослужащих.