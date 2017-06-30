Квирикашвили: Визит вице-президента Пенса – проявление поддержки Грузии со стороны США

Грузинские власти приветствовали сообщение Белого дома о предстоящем визите вице-президента США Майка Пенса в Грузию.

Разумеется, это является проявлением поддержки Грузии со стороны Соединенных Штатов

Как заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили, визит высокопоставленного гостя является еще одной демонстрацией поддержки Грузии со стороны Соединенных Штатов.

«Радует, что за такой короткий период официально подтвердилось, что 31 июля – 1 августа состоится визит в Грузию. Разумеется, это является проявлением поддержки Грузии со стороны Соединенных Штатов. Очень радует и то, что с первого же дня работы новой администрации мы смогли и установили контакты очень высокого уровня», – заявил 30-го июня на заседании правительства Квирикашвили.

Как сообщил Белый дом, с 30 июля по 2 августа вице-президент США Майк Пенс посетит с официальным визитом Эстонию, Грузию и Черногорию.

«Вице-президент проведет встречу с президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и другими. Также он навестит американских и грузинских военных, которые принимают участие в учениях «Достойный партнер - 2017» (Noble Partner)», – говорится в заявлении посольства США в Грузии.

Напомним, третьи по счету многонациональные военные учения НАТО «Достойный партнер» начнутся в Грузии 30-го июля и завершатся 12-го августа. В этом году в учениях примут участие представители вооруженных сил восьми стран – Армении, Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении и Украины.

Россия в прошлом году назвала эти учения провокационными.

Примечательно, что грузинский премьер уже дважды встречался с Майком Пенсом. В первый раз это было в феврале, в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности, а затем в начале мая в Вашингтоне, в ходе официального визита Квирикашвили в США, который состоялся по приглашению Пенса.

«Несмотря ни на что»

То, что Грузия оказалась в числе государств, которые Майк Пенс посетит в первый год своего вице-президентства, политолог Шорена Лордкипанидзе из Гражданского совета по вопросам обороны и безопасности, считает «особенно важным проявлением поддержки».

Эксперт напомнила, что в начале июля на полях саммита G20 в Гамбурге запланирована встреча президентов России и США. По её словам, то что спустя несколько недель вице-президент США приезжает с визитом в Грузию является позитивным для Грузии событием.

Лордкипанидзе считает, что тем самым подтверждается: позиция США в отношение Грузии остается неизменной «несмотря ни на что», т.е. Грузия остается стратегическим партнером Соединенных Штатов вне зависимости от того, как будут развиваться отношения Вашингтона с третьими странами. Согласно мнению эксперта, визит Пенса в Грузию стоит рассматривать в контексте сотрудничества Грузии и НАТО.

Грузия и США являются стратегическими партнерами уже более двадцати лет, эти отношения продолжают развиваться и углубляются на основе ряда разных договоренностей

В частности, она указала на то, что вице-президент посетит военные учения НАТО в Грузии. Согласно мнению Лордкипанидзе, это является прямым сигналом как для третьих стран, так и для партнеров, которые, по словам эксперта, могут интерпретировать это как призыв к поддержке атлантических стремлений Грузии.

«Это не значит, что тем самым ускорится членство Грузии в Альянсе, но с другой стороны, такие случаи демонстрации поддержки североатлантическим стремлениям Грузии, в конце концов создадут контекст и предпосылку для начала дискуссий насчет приблизительного времени для реального присоединения Грузии к НАТО», – сказала Лордкипанидзе в интервью Русской службе «Голоса Америки».

«Плановый визит»

Политолог из Грузинского фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили считает, что визит Майка Пенса в Грузии вряд ли приурочен к какому-либо событию и является «плановым», так как подписанный между Грузией и Соединеными Штатами меморандум об углублении партнерства в сфере обороноспособности и безопасности подразумевает также визиты высокопоставленных лиц.

«Грузия и США являются стратегическими партнерами уже более двадцати лет, эти отношения продолжают развиваться и углубляются на основе ряда разных договоренностей. Так что нет ничего удивительного в визите американского вице-президента», – заявил Гоголашвили «Голосу Америке».

Примечательно, что во время визита в Грузию в июле прошлого года Госсекретарь США Джон Керри и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подписали в Тбилиси меморандум об углублении партнерства в сфере обороноспособности и безопасности, который помимо приобретения оборонного снаряжения, также подразумевает проведение совместных учений, обмен опытом и информацией, а также сотрудничество в сфере безопасности.

Продолжением данного меморандума является подписанное в конце 2016-го года трехлетнее рамочное соглашение о сотрудничестве США и Грузии.

Сотрудничество США и Грузии началось с 1992 года, когда стороны оформили дипломатические отношения. Связи между странами еще более углубились в рамках Хартии о стратегическом партнерстве, которую они подписали в январе 2009 года в Вашингтоне, и которая предусматривает расширение партнерских отношений и сотрудничество в ряде сфер.