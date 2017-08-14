Пенс и Сантос разошлись во взглядах на угрозы Трампа в адрес Венесуэлы

Вице-президент США Майк Пенс натолкнулся на сопротивление со стороны президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса по поводу угроз президента Дональда Трампа применить военную силу в Венесуэле.

Выступая на совместной пресс-конференции с Сантосом в Картахене, Пенс не исключил применения военной силы, но не стал прямо говорить об этом.

В то же время он заявил президенту Колумбии, что США предпочли бы «мирное» урегулирование ситуации в Венесуэле.

Он сказал, что существует много возможностей для оказания давления на режим Мадуро в Венесуэле, включая экономические и дипломатические шаги. Пенс заверил Сантоса, что США не будут просто наблюдать за тем, как Венесуэла «рушится» и скатывается в диктатуру.

По его словам, если Венесуэла превратится в несостоявшееся государство, то это будет представлять опасность для всего континента. Пенс отметил, что Трамп направил его в Латинскую Америку, чтобы мобилизовать и консолидировать региональную поддержку, необходимую для оказания помощи венесуэльскому народу.

Сантос сказал, что ни одна страна Латинской Америки не согласится с военным вмешательством США в Венесуэле в любой форме, и что такой вариант даже не должен рассматриваться. Ссылаясь на более чем столетнюю историю военных действий в США в Латинской Америке, Сантос заявил, что никто из региональных лидеров не хочет возвращения «того призрака».

По его словам, незаконная конституционная ассамблея уничтожает демократические институты в Венесуэле. «Это смертельный удар. Мы поддерживаем все меры, принимаемые правительством США, и мы поддержим дополнительные меры», – сказал он, добавив, что Колумбия «всегда выступает за урегулирование путем переговоров, которое, прежде всего, должно быть мирным урегулированием».

«Америка – это континент мира, – заявил Сантос. – Это земля мира. Давайте сохраним ее в таком виде».

Через два дня после введения американских санкций против Венесуэлы Трамп заявил в пятницу, что США допускают возможность применения силы в отношении Венесуэлы, охарактеризовав ситуацию в этой стране, как «опасный бардак». Венесуэла назвала угрозу Трампа «безрассудной».

Ранее в воскресенье директор ЦРУ Майк Помпео, выступая на телеканале Fox News, заявил, что Трамп говорил о возможности военных действий, чтобы «дать венесуэльскому народу надежду и возможность создать ситуацию, при которой можно будет восстановить демократию».

Пенс и Сантос также обсудили проблему контрабанды наркотиков и успешное на данный момент мирное соглашение, положившее конец 50-летней войне с повстанцами Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC).

Колумбия стала первой остановкой Пенса в его недельном турне по Латинской Америке. Вице-президент США также посетит Аргентину, Чили и Панаму.

В Чили Пенсу придется отвечать на вопросы о выходе США из соглашения о Транс-Тихоокеанском партнерстве, сообщил посол Чили в США Хуан Габриэль Вальдес Испанской службе «Голоса Америки».

«С США или без них мы продолжим работу в Азиатско-Тихоокеанском регионе над достижением соглашения, которое выработает четкие правила для всех», – сказал Вальдес.

Он добавил, что в Чили надеются, что США не реализуют угрозу выйти из Парижского соглашения по климату, поскольку там считают, что изменения климата – это реальность.

Американский торговый партнер Панама, через которую проходит Панамский канал, в июне установила дипломатические отношения с Китаем, и визит Пенса в эту страну пройдет на фоне усиления торговой роли Китая в регионе.