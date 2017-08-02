Пенс восхищен действиями Черногории в условиях давления России

Вице-президент США Майк Пенс дал высокую оценку Черногории за ее противостояние российскому давлению в вопросе о вступлении в НАТО ранее в этом году.

Пенс стал самым высокопоставленным представителем американских властей, посетившим эту маленькую страну на побережье Адриатического моря за последние 100 лет.

Россия считает Черногорию традиционным славянским союзником.

Во время официального ужина с президентом Черногории Филипом Вуяновичем Пенс сказал: «Ваше мужество, особенно перед лицом российского давления, вдохновляет мир, и я выражаю вам признательность за это».

«Я передаю приветствия от президента Дональда Трампа, – добавил Пенс. – Он направил меня сюда в качестве реального свидетельства нашей поддержки Черногории, как самого молодого члена НАТО».

В адрес России звучат обвинения в организации попытки переворота в Черногории в октябре прошлого года с целью не допустить вступления этой страны в НАТО.

Пенс назвал членство Черногории в НАТО «историческим достижением» и «свидетельством силы страны спустя 10 лет после ее независимости».

Вице-президент США подчеркнул, что тот факт, что Черногория – небольшая по размерам страна не имеет значения.

«В НАТО состоят как большие, так и малые страны, – отметил он. – Однако у Соединенных Штатов нет маленьких союзников. Мы высоко ценим наш союз с Черногорией через членство в НАТО».

Пенс также подчеркнул, что он твердо уверен, что «будущее стран западной части балканского региона связано с Западом».

«Мы преисполнены решимости подтвердить готовность США к налаживанию связей и отношений с европейским сообществом и западной частью балканского региона», – сказал вице-президент.