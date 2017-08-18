Пенс: США хотят развивать отношения с Латинской Америкой

Вице-президент также сказал, что Вашингтон стремится сохранить изначальный дух NAFTA
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон хочет активизировать торгово-инвестиционные отношения с Латинской Америкой, опровергнув бытующее в регионе мнение, что Трамп ведет изоляционистскую политику.
Выступая в ходе визита на Панамский канал в конце своего латиноамериканского турне, Пенс сказал, что США хотят сохранить дух изначального Североамериканского соглашения о свободой торговле (NAFTA) в пакте, который сейчас пересматривают в Вашингтоне.
По словам Пенса, он хочет, чтобы соглашение было «взаимовыгодным» для США, Мексики и Канады.
Ранее власти США выступали в более резком тоне, предупреждая, что в соглашение необходимо внести серьезные правки в интересах американских трудящихся.
Пенс позже отметил, что США обеспокоены напряженной политической ситуацией в Венесуэле, однако избрал более взвешенный подход, чем президент Дональд Трамп.
На прошлой неделе Трамп сказал, что у США «много вариантов действий в связи с ситуацией в Венесуэле, в том числе и военный вариант, если это будет необходимо».
Пенс же в четверг сказал, что Венесуэла становится диктатурой и что США не будут молча наблюдать за уничтожением страны.
Он выразил уверенность, что США вместе со своими союзниками в Латинской Америке сумеют найти мирное решение кризиса в Венесуэле.
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