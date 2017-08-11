Майк Пенс отправляется в турне по Латинской Америке

Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье отправится в Колумбию, Аргентину, Чили и Панаму.

В последние месяцы Пенс побывал в Южной Корее, Японии, Индонезии, Австралии, Эстонии, Грузии и Черногории. Он также принял участие в международных саммитах в Мюнхене и Брюсселе.

Вице-президенты США регулярно совершают международные поездки и встречаются с иностранными лидерами, выполняя поручения президентов, однако вояжи Пенса вызывают особый интерес. Президент Дональд Трамп работает над тем, чтобы уничтожить значительную часть политического наследия своего предшественника в Белом доме и на Пенса возлагается задача объяснений этих изменений американским партнерам и союзникам.

Ранее Пенс смог успокоить союзников США по НАТО, которые выражали озабоченность заявлениями президента США о том, что альянс устарел.

Поездка Пенса в Латинскую Америку может иметь особое значение, потому что многие высшие посты в Госдепартаменте США остаются вакантными.

Вице-президенты США не определяют внешней политики Соединенных Штатов, – отмечает Кристофер Дивайн, политолог из Университета Дейтона. «Однако Пенс вносит в нее вклад и то, что он делает, помогает президенту в реализации его политики», – резюмирует Дивайн.

Сэмюэль Джордж, из германского исследовательского центра Фонд Bertelsmann, предполагает, что визит Пенса может укрепить дипломатические позиции США в Латинской Америке, однако «Я не знаю, что может написать Трамп в “Твиттере“. В этом заключается опасность».