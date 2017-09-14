Пелоси: Трамп искренен в стремлении защитить «мечтателей»

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила в четверг, что верит в искренность стремления президента Трампа защитить так называемых «мечтателей» – лиц, некогда нелегально привезенных в США в детском возрасте, – а также в то, что попытки защиты этой группы населения не приведут к сокращению легальной иммиграции в США.

«Когда мы беседовали о законе по защите «мечтателей», я поверила, что президент искренен в своем понимании того, что общественное мнение – против высылки этих молодых людей назад на родину», – сказала Пелоси, беседуя с журналистами.