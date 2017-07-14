Пелоси призывает создать независимую комиссию по расследованию вмешательства России

Самый высокопоставленный демократ Палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг призвала создать независимую комиссию для расследования, «достоверных и веских доказательств» намерений семьи Трампа вступить в сговор с Россией с целью повлиять на итоги выборов, сообщает агентство Reuters.

«На этой неделе мы увидели достоверные и веские доказательства того, как предвыборный штаб Трампа, в действительности, семья Трампа, выражали готовность вступить в сговор, возможно, с Россией – враждебной иностранной державой – с целью повлиять на американские выборы», – заявила Пелоси, комментируя электронную переписку, опубликованную в начале недели сыном президента, Дональдом Трампом-младшим.