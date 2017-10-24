Секретный бункер 35-го президента США Джона Кеннеди

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На скоростном катере по Флоридскому заливу можно добраться до места, о существовании которого еще недавно мало кто знал. Это – Арахисовый остров. Как и многие острова во Флориде, он искусственный. В начале прошлого века здесь находился пост береговой охраны, а в 60-х годах на этом острове построили секретный бункер для американских президентов на случай ядерной войны.
Флорида – любимое место зимнего отдыха президентов США. В пятнадцати километрах отсюда находится «Мар-а-Лаго», вилла Дональда Трампа – нынешнего главы Белого Дома. Но бункер на этом острове строили специально для Джона Кеннеди – 35-го президента США. В случае чрезвычайной ситуации у службы безопасности американского президента было всего десять минут, чтобы доставить его из зимней резиденции во Флориде до секретного бункера.
Вход в бункер едва виден из-за зелени. Арахисовый остров и этот бункер, дверь которого открывается с тяжелым скрипом, напоминают известный американский сериал «Остаться в живых». Только нет той кнопки, которую надо постоянно нажимать. После жаркого флоридского солнца здесь прохладно. В конце длинного коридора – генератор, который очищает воздух. Это единственное, что связывает это место с поверхностью земли.
Энтони Миллер, директор музея «Бункер Кеннеди», рассказывает, как выглядела процедура входа в укрытие: «Вы входите, проверяете радиацию на своей одежде, оставляете одежду в специальном помещении, заходите в душевую. Как только помылись, вам через окошко передают новую одежду, надеваете, тогда вас впускают в основное помещение». Небольшие душевые кабины и прообразы современных биотуалетов сегодня с интересом рассматривают туристы. В этом бункере все осталось, как прежде, в далеких 60-х годах. Здесь стол, за которым решались судьбы мира, и самая большая во Флориде президентская печать, армейские двухъярусные кровати со сложенными по-военному одеялами, специальные шкафы с противогазами и предметами первой помощи и огромное количество консервированной питьевой воды».
Здесь нет никакого особенного комфорта, но президент Кеннеди, который, как известно, был в этом бункере минимум три раза, никогда не жаловался. Во время Второй мировой войны он командовал торпедным катером, и эта скромная обстановка была хорошо знакома военному моряку.
Энтони Миллер рассказывает, что в бункере могли находиться и выжить тридцать человек, пока корабль или подводная лодка не заберут президента и его команду.
Единственное, чем сегодня этот бункер отличается от своего времени, это обложки старых газет: на них советский генсек Никита Хрущев и Фидель Кастро грозят США. Карибский кризис. События тех далеких дней в октябре 62-го происходили совсем недалеко от Флориды и этих мест.
«Холодная война» между СССР и США тогда едва не стала «горячей». Попытка Советского Союза доставить на Кубу ядерные боеголовки едва не обернулась ядерной войной.
Американская пара из Коннектикута вместо пляжа привезла детей сюда, в музей на экскурсию. Дэвид – учитель истории в одной из американских школ. «Джон Кеннеди – противоречивая фигура в истории», – говорит он, – но я отношусь к нему с большим уважением, и это классно увидеть историю в реальности, поэтому мы и приехали сюда». На вопрос, любит ли молодежь сегодня историю, Дэвид говорит: «Нет, не любят, им нравится только в своих смартфонах копаться. Это единственное, что их интересует».
Несмотря на то, что информацию о бункере рассекретили еще в середине 70-х, а с 1999 года на остров даже стали пускать туристов, мало кто знает о его существовании. Сейчас на Арахисовый остров приезжают, в основном, искупаться и позагорать.
Съемочная группа «Голоса Америки» стала последней, кому удалось получить разрешение на съемки перед тем, как бункер и сам остров вновь надолго закроют для посторонних глаз. Власти города Палм-Бич начинают здесь грандиозную реставрацию. Через год кроме новых экспонатов в музее на причале рядом с туристическими катерами будет стоять яхта номер один, на которой в разное время работали и отдыхали во Флориде четыре президента США.
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