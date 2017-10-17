Кинооператор-документалист Кирстен Джонсон об ответственности перед зрителями и о том, почему она любит свою работу

Американское общественное телевидение PBS существует уже полвека, но в начале этого года администрация президента Трампа пообещала лишить его финансирования. Это еще один пример того, насколько политизированными сегодня оказываются даже самые, казалось бы, привычные понятия.

23 октября на телеканале PBS выходит фильм известного кинодокументалиста Кирстен Джонсон «Человек с камерой». Его покажут в программе «Точка зрения», которая уже тридцать лет предлагает американским зрителям лучшее документальное кино – бесплатно и почти без рекламы.

Кирстен Джонсон – один из самых известных в Америке операторов-документалистов. Она сняла более сорока документальных картин. Фильм «Гражданин Четыре» про Эдварда Сноудена, получивший «Оскара» в 2015 году, – тоже ее работа. Она пользуется уважением самых известных режиссеров в мире. В жизни она – приветливая, живая, располагающая к себе женщина. И очень внимательно слушает собеседника, как и положено хорошему документалисту.

Кирстен Джонсон рассказывает, что в Американском обществе кинооператоров всего четыре процента женщин. «Меня шокирует, - говорит она, - что женщин-операторов так мало. Это замечательная работа, и я призываю всех женщин взять камеру и идти снимать. Как правило, преграды для этого существуют только в нашей голове. Нужно, чтобы кино занимались люди со всего мира, из разных социальных или гендерных групп, потому что в кино нужно представлять как можно больше разных точек зрения».

В прошлом году Кирстен тоже представила свою точку зрения: она сняла свой первый фильм «Человек с камерой» в качестве режиссера. В течение своей более чем двадцатипятилетней операторской карьеры она снимала в горячих точках, видела страдания и смерть, войны и геноцид. Именно этот видеоматериал, как собственную камеру, она в своем фильме развернула на себя, чтобы понять, что происходит с человеком, то есть с ней самой, когда она берет на себя ответственность и пытается рассказать о трагедиях и радостях человечества.

Кирстен Джонсон говорит, что фильм помог ей ответить на вопрос, почему она так любит эту работу. «Я снимаю человека, задаю ему вопросы, и, тем самым, устанавливаю с ним связь, помогаю разобраться в самых сложных человеческих взаимоотношениях. Присутствие камеры заставляет нас говорить о значимых вещах», – говорит она.

Джастин Найган, исполнительный продюсер программы «Точка зрения», считает: «Важно, чтобы на общественном телевидении было место для независимого кино, чтобы зрители могли услышать голоса людей, истории, которые не слышны в мейнстрим-медиа, которые больше нигде не рассказывают. Мы должны думать не только о тех, на кого работают мейнстрим-медиа, но и о тех, до кого они не дотягиваются. Общественное телевидение заполняет этот пробел».

Администрация президента Дональда Трампа и многие республиканцы считают, что общественное телевидение – напрасная трата федерального бюджета. Весной этого года они предложили лишить финансирования канал PBS и 350 его дочерних станций. Критики общественного телевидения считают, что программы PBS устарели, политически ангажированы либералами и не отражают проблем среднего американца. А еще существует мнение, что президент Трамп невзлюбил PBS потому, что в детской передаче «Улица Сезам» на этом канале он не раз был представлен жадным Ворчуном, который разбрасывает по городу мусор и хочет застроить Улицу Сезам мусорными бачками.

Однако пока финансирование PBS не сократили, и продюсеры продолжают строить планы на будущее. А Кирстен Джонсон напоминает о тех огромных нереализованных возможностях, которые есть у людей с видеокамерами: «Существует так много информации об этом мире и о том, как он функционирует – эта информация еще не была донесена до зрителей. Мы, люди с камерами, несем ответственность за то, чтобы наша работа была важной для других и помогала им узнавать об этом мире».

