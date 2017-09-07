Пол Райан надеется на компромисс по иммиграционной реформе

Спикер Палаты представителей Пол Райан заявил в четверг, что надеется на компромиссный вариант иммиграционной реформы, соединяющий меры по укреплению безопасности границ с защитой иммигрантов, в детском возрасте незаконно привезенных в США. Во вторник президент Трамп отменил программу для так называемых «мечтателей» (Программа отложенного действия для детей-иммигрантов, дав Конгрессу шесть месяцев на поиски законодательного решения проблемы.

Отвечая на вопрос, поставит ли он вопрос о постановке программы на голосование, Райан сказал корреспонденту газеты The New York Times: «Я собираюсь вынести на голосование согласованный план, поскольку хотел бы, чтобы конгрессмены от обеих партий поговорили друг с другом и пришли к консенсусу по этому вопросу».

По словам Райана, он полагает, что обсуждение проблемы безопасности границ завершится консенсусом.