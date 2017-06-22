Парижское авиашоу-2017: главные новинки

В этом году на старейшей авиавыставке мира – Парижском авиашоу, которое проходит каждые два года, начиная с 1909-го, – показали и новые модели самолетов, уже у спевших стать классическими, и менее крупные по размеру новинки.

Главные аплодисменты сорвали летчики, продемонстрировавшие вершины экстремального пилотирования. Однако главные новости биеннале связаны с деталями не слишком интересными широкой публике. Именно эта информация позволит руководителям авиабизнеса сделать выводы о будущих инновациях, конкуренции, снижении стоимости машин и повышении их безопасности.



«Самолеты становятся все более современными, и сегодня мы – уже свидетели их трансформации в еще более экологичные машины, менее вредные для окружающей среды», – констатирует Кристофер Робин из компании FRENCH AEROSPACE INDUSTRIES.



Два крупнейших производителя пассажирских самолетов – давние соперники Boeing и Airbus – представили старые и опробованные модели с усовершенствованиями, которые позволяют перевозить больше пассажиров и сжигать меньше топлива.

По словам представителей компании Boeing, ее самолет B-737 Max 10 примерно на полтора метра длиннее версии Max 9 и станет лучшим узкофюзеляжным пассажирским лайнером.

«MAX 10 будет самым крупным и эффективным членом семейства MAX, вмещающим до 230 человек, – поясняет глава концерна BOEING'S JETLINER BUSINESS Кевин Макаллистер. – Наши клиенты получат дополнительную мощность с 5-процентным преимуществом за каждое пассажирское место и преимущество в цене – по сравнению с нашими конкурентами».



По словам представителей Boeing, модель Max 10 будет готова к производству в 2020-м году.

Тем временем Airbus продемонстрировал обновленную версию своего гигантского самолета A380-плюс с раздвоенными крыльями –так называемыми винглетами. Подобные аэродинамические законцовки улучшают устойчивость крыла. Новый A380-плюс также отличается большей вместительностью.

В павильонах военных производителей американский концерн Lockheed-Martin старался убедить потенциальных покупателей в том, что его невидимый истребитель F-35 является ведущей боевой машиной в мире – несмотря на недавние проблемы.



«Что примечательно в инцидентах в Аризоне, – поясняет бригадный генерал ВВС США Тод Кентербери, – так это то, что каждый раз, когда самолет уведомлял пилота о проблеме, пилот предпринимал соответствующие корректирующие действия и благополучно приземлялся».

Ожидается, что дроны будут привлекать еще больше внимания в будущем. На шоу в Париже присутствовали изобретатели, надеющиеся привлечь инвесторов.

Мечты о летающей машине не только продолжают витать в воздухе, но и обретают реальные контуры.



«Этот автомобиль еще лучше, потому что это и самолет, и – с другой стороны, это и еще лучший самолет – поскольку это еще и автомобиль, – подчеркивает пресс-представитель компании AEROMOBIL Стефан Вадош. – Согласитесь, эта модель выглядит достаточно привлекательно и стоит всего 1,6 миллиона долларов. Быть может, в один прекрасный день мы увидим ее летящей над городскими улицами».