США остались в климатическом одиночестве

Соединенные Штаты остались единственной страной-членом ООН, не участвующей в глобальной дискуссии об изменении климата.

Во вторник делегация Сирии, принимающая участие в 23-й климатической конференции ООН в Бонне, заявила, что Дамаск утвердил проект резолюции, и готов официально присоединиться к Парижскому соглашению по изменению климата «так скоро, насколько это возможно».

Таким образом, договор поддержали 196 стран из 197, входящих в ООН, оставив США в одиночестве.

В июне этого года президент Дональд Трамп объявил, Соединенные Штаты отказываются от участия в Парижском соглашении, объяснив это тем, что выполнение обязательств по снижению опасных выбросов в атмосферу, взятых на себя странами-участниками, приведет к закрытию предприятий и потере 2,7 млн рабочих мест.

Согласно условиям соглашения, решение США вступит в законную силу лишь в 2020 году. Тем не менее, в администрации президента Франции Эммануэля Макрона уже официально объявили о том, что Дональд Трамп «в обозримом будущем» не получит приглашения для участия в саммите по изменению климата, который пройжет в декабре этого года в Париже. Из распространенного пресс-релиза следует, что Соединенные Штаты на этом мероприятии будут представлять чиновники «более низкого ранга».