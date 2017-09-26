Родители Отто Уормбира призвали включить КНДР в список спонсоров терроризма

Родители Отто Уормбира, американского студента, который провел 15 месяцев в северокорейской тюрьме и умер через несколько дней после возвращения в США, дали первое телевизионное интервью после смерти сына. Они обрушились с обвинениями в адрес Пхеньяна и призвали включить КНДР в список государств-спонсоров терроризма.

Представитель госдепартамента США Хизер Нойерт, выступая на брифинге перед журналистами, заявила, что прекрасно понимает чувства семейной пары. «У них есть все основания переживать чувство опустошения после смерти своего молодого сына», сказала она. Однако у госдепартамента существуют определенные критерии для включения государств в список спонсоров терроризма, отметила Нойерт. «Нравится это людям или нет, но под это определение попадают лишь весьма специфические признаки. И именно на них мы всегда основываемся в своей оценке».