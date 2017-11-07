Что такое «райское досье»?

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
https://www.golos-ameriki.ru/a/4105036.html
Новый отчет, недавно ставший достоянием общественности, пролил свет на то, каким образом самые богатые люди в мире прячут свои доходы за рубежом
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.