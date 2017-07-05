Американцы отпраздновали День независимости

Американцы отметили День независимости парадами, концертами, вечеринками и фейерверками, которые прошли по всей стране.

В этот же день состоялись традиционные соревнования по поеданию хот-догов, на которых был установлен новый рекорд.

Еще одной традицией 4 июля являются семейные пикники, на которых зачастую готовятся хот-доги и гамбургеры.

Праздник отмечается в честь принятия Декларации независимости 13 американскими колониями 4 июля 1776 года. В этом документе провозглашаются неотъемлемые права на жизнь, свободу и стремление к счастью.

В Филадельфии, где была принята Декларация, состоялась церемония ударов в Колокол свободы в Индепенденс-холле.

Во многих городах, включая Бостон, Нью-Йорк, Филадельфию и Вашингтон множество людей пришли на концерты и фейерверки, которые проводились в условиях ставших привычными мер безопасности.

Главная лига бейсбола провела 15 матчей на стадионах по всей стране, которые были почти полностью заполнены зрителями.

В этот же день в разных городах прошли соревнования другого рода – на скоростное поедание еды. Одно из них, традиционное соревнование по поеданию хот-догов, прошло в районе Кони-Айленд в Бруклине и транслировалось по национальному телевидению.

Джои Честнат в десятый раз стал победителем этих соревнований и установил новый рекорд. Ему удалось поглотить 72 хот-дога за 10 минут.

В Вашингтоне Молли Шуйлер отстояла свой титул, съев 21 гамбургер за 10 минут, согласно сообщениям СМИ.

Службы правопорядка прибегли к традиционным и новым мерам обеспечения безопасности во время празднований.

В Бостоне, штат Массачусетс, где началась Война за независимость США, полиция впервые использовала управляемый беспилотник, чтобы получить изображение 500 тысяч людей, которые пришли посмотреть на фейерверк.

Полиция Нью-Йорка разместила десятки грузовых автомобилей с наполненными песком кузовами вблизи мест проведения фейерверков и других массовых мероприятий.

По словам властей, грузовики были установлены, чтобы предотвратить происшествия, подобные прошлогоднему теракту во французской Ницце в День взятия Бастилии. Тогда управляемый террористом грузовик въехал в толпу людей, наблюдавшими за фейерверком.

Президент Дональд Трамп отметил праздник вместе с семьями военнослужащих на пикнике.

В этом году праздник стал особым днем для почти 15 тысяч иммигрантов, которые 4 июля приняли присягу для получения американского гражданства. По всей стране было проведено более 65 таких церемоний. Они служат напоминанием о том, что Америка – страна, которая с момента основания привлекала иммигрантов.

Церемонии по вступлению в гражданство США прошли в непростые времена для новых иммигрантов. В стране частично вступил в силу иммиграционный указ администрации Трампа. Он ограничивает въезд в США для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением.

Рекордное число людей решили отправиться в путешествия на время длинных выходных в этом году. С пятницы по вторник более 44 миллионов американцев выехали на расстояние не менее 50 миль от дома, сообщает Американская автомобильная ассоциация.