Джордж Пападопулос признался в даче ложных показаний о контактах с Россией

Когда строительный магнат Дональд Трамп баллотировался в президенты, его молодой советник по международным делам Джордж Пападопулос попытался устроить встречу между членами предвыборного штаба и представителями российского правительства. Трамп в одном из интервью того периода назвал Пападопулоса «консультантом в сфере энергетики и нефти» и «отличным парнем».

Встреча с представителями российских властей так и не состоялась. Однако 30 октября специальный прокурор Роберт Мюллер сообщил, что Пападопулос ранее в этом месяце признал свою вину в предоставлении федеральным агентам ложных сведений о контактах с «иностранным профессором». Он считал, что этот человек имеет «достаточно тесные связи» с российскими чиновниками, у которых была компрометирующая информация о сопернице Трампа на выборах, демократе Хиллари Клинтон, и «некоей российской гражданкой», предположительно племянницей российского президента Владимира Путина.

Пападопулос, согласно его показаниям в рамках уголовного расследования, сказал на допросе в ФБР 27 января, что он контактировал с лондонским профессором до того, как стал работать в предвыборном штабе Трампа, а его контакты с россиянкой имели малозначительный характер. В прокуратуре оба эти заявления называют ложными.

По словам прокуроров, Пападопулос признал, что «сделал множество ложных заявлений и опустил существенные факты», рассказывая о своих контактах с профессором и российской гражданкой, а также о связях с российским МИДом.

Сенатор Марк Уорнер, вице-председатель сенатского Комитета по разведке, заявил, что заявление Пападопулоса о признании своей вины является «очередным свидетельством серии скрытых контактов, недостоверных заявлений, потенциально компрометирующей информации и в высшей степени сомнительных действий во время предвыборной кампании Трампа, которые в совокупности являются предметом глубокого беспокойства и продолжающегося расследования».

Пападопулос в 2009 году окончил Университет де Поля в Чикаго, получив степень бакалавра в области политологии и государственного управления, затем получил степень магистра в Университетском колледже Лондона при Лондонской школе экономики. Позже, с 2011 по 2015 гг., он работал в аналитическом центре Институт Хадсона, а затем работал в предвыборном штабе республиканца Бена Карсона, которого Трамп впоследствии назначил министром жилищного строительства.

После того, как Трамп вступил в должность, Пападопулос работал независимым консультантом по нефтегазовой политике.

После признания вины Пападопулосу грозит тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф в размере 250 000 долларов, однако приговор может оказаться гораздо менее суровым, если он даст показания о своих контактах с членами предвыборного штаба Трампа, которые описаны в заключении о его действиях.