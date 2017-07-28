Премьер-министр Пакистана ушел в отставку

Верховный суд страны отстранил его от власти из-за обвинений в коррупции
Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф покинул свой пост спустя несколько часов после того, как Верховный суд дисквалифицировал его из-за обвинений в коррупции в адрес его семьи.
Верховный суд постановил, что Шариф не годен для занимаемой должности, и распорядился провести в отношении премьера и его семьи уголовное расследование.
Суд также отстранил министра финансов Ишака Дара.
В пресс-службе премьер-министра сообщили, что Шариф «подал в отставку», несмотря на «серьезные сомнения» по поводу судебного процесса.
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