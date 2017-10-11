Картер Пейдж отказался дать показания в Сенате

Бывший политический советник предвыборного штаба Трампа Картер Пейдж отказался дать показания сенатскому Комитету по разведке, ведущему собственное расследование о вмешательстве Москвы в президентскую кампанию 2016 года.

Как сообщило со ссылкой на собственные источники издание Politico, Пейдж проинформировал членов комитета, что намерен воспользоваться Пятой поправкой к Конституции США, разрешающей гражданам не свидетельствать против себя в судах или на официальных слушаниях.

Американские СМИ неоднократно сообщали о том, что во время избирательной кампаниии Картер Пейдж провел несколько встреч с российскими представителями. Бывший советник, в свою очередь, эту информацию неизменно опровергал, утверждая, что эти встречи, как и его поездки в Москву, были связаны исключительно с принадлежащим ему консалтинговым бизнесом.

На прошлой неделе глава Комитета по разведке сенатор-республиканец Ричард Берр заявил, что в рамках расследования о российском вмешательстве проведено более 100 интервью. В числе тех, кто уже ответил на вопросы членов комитета, – зять президента, старший советник Белого дома Джаред Кушнер и экс-глава предвыборного штаба Пол Манафорт.

По словам Ричарда Берра, в ближайшие месяцы приглашение выступить на слушаниях могут получить еще 25 человек.