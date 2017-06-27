Пейдж подтвердил, что ФБР беседовало с ним о российском вмешательстве

Бывший советник президента заявил, что разъяснил агентам «реальную ситуацию», что, по его словам, выявило лживость заявлений о сговоре штаба Трампа с Россией
Бывший внешнеполитический советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж подтвердил, что ФБР провело с ним беседу в рамках расследования российского вмешательства на прошлогодних выборах.
Прошлые контакты Пейджа с российскими официальными лицами привлекли внимание федеральных следователей и Конгресса.
Он сообщил, что агенты ФБР беседовали с ним в марте в течение десяти часов. Его адвокат при этом не присутствовал.
«Все прошло замечательно, – сказал Пейдж. – Чем больше я разъяснял реальную ситуацию, тем более очевидными становились ложные обвинения и ложные свидетельства».
Летом прошлого года ФБР получило судебный ордер для изучения переписки Пейджа в рамках расследования возможного сговора между штабом Трампа и Россией, о чем впервые было сообщено в апреле.
Пейдж осудил усилия по наблюдению и отверг любое сотрудничество с Россией, которую разведывательное сообщество США обвинило в проведении кампании кибератак и распространения ложных новостей, чтобы повлиять на выборы в пользу Трампа.
Со своей стороны, президент Трамп также отрицает существование сговора с Москвой.
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