Пейдж подтвердил, что ФБР беседовало с ним о российском вмешательстве

Бывший внешнеполитический советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж подтвердил, что ФБР провело с ним беседу в рамках расследования российского вмешательства на прошлогодних выборах.

Прошлые контакты Пейджа с российскими официальными лицами привлекли внимание федеральных следователей и Конгресса.

Он сообщил, что агенты ФБР беседовали с ним в марте в течение десяти часов. Его адвокат при этом не присутствовал.

«Все прошло замечательно, – сказал Пейдж. – Чем больше я разъяснял реальную ситуацию, тем более очевидными становились ложные обвинения и ложные свидетельства».

Летом прошлого года ФБР получило судебный ордер для изучения переписки Пейджа в рамках расследования возможного сговора между штабом Трампа и Россией, о чем впервые было сообщено в апреле.

Пейдж осудил усилия по наблюдению и отверг любое сотрудничество с Россией, которую разведывательное сообщество США обвинило в проведении кампании кибератак и распространения ложных новостей, чтобы повлиять на выборы в пользу Трампа.

Со своей стороны, президент Трамп также отрицает существование сговора с Москвой.