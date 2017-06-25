Летняя Сессия ПАСЕ: вопрос о доверии председателю, миграция и Беларусь

СТРАСБУРГ – Летняя часть сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая пройдет в Страсбурге с 26 по 30 июня, может стать для ПАСЕ исторической: впервые председатель Ассамблеи может уйти в отставку в результате вынесенного ему коллегами вотума недоверия. Сама же Ассамблея обсудит вопрос подотчетности ее избранных руководителей (председателя ПАСЕ и его заместителей, председателей и зампредов комитетов Ассамблеи) и их ответственности перед выбравшими их на эти посты членами ПАСЕ, вплоть до отставки.

Скандал с Аграмунтом

Все это обсуждается в связи с тем, что на прошлой, апрельской сессии ПАСЕ большинство парламентариев потребовало от председателя Ассамблеи, испанского сенатора Педро Аграмунта, объяснить, почему он 20-21 марта этого года летал на встречу в Сирию с Башаром Асадом и воспользовался при этом государственным самолетом России.

Аграмунт тогда неохотно принес извинения за то, что ПАСЕ не была поставлена в известность о его визите, и предложил работать дальше в обычном режиме, но это не удовлетворило подавляющее большинство членов Ассамблеи. На апрельской сессии было проведено специальное заседание с разбирательством по этому поводу, а сам испанский политик пообещал сделать заявление к концу апрельских дебатов – и сделал его, сообщив, что в отставку уходить не собирается.

Тогда же, в апреле, Аграмунт высказал мнение, что его преследуют за желание сохранять контакты с Россией: «За этим всем стоят другие проблемы и другие силы, которым, например, надоела моя позиция в отношении России. Я всегда выступал за диалог, и это сослужило мне плохую службу. Я уверен, что много людей в Ассамблее никогда не соглашалось с такими моими взглядами, они хотели выгнать Россию из Европы, а с этим никогда не соглашался я».

В ответ на это Бюро Ассамблеи заявило о вотуме недоверия Педро Аграмунту, лишило его права выступать с заявлениями от имени ПАСЕ и пользоваться финансовыми ресурсами Совета Европы для своих деловых поездок. Но тогда же стало ясно, что все эти заявления имеют, скорее, статус морального осуждения, нежели юридических решений – в ПАСЕ до 2017 года просто не существовало механизма импичмента председателя: в нем не было надобности.

Из ситуации, когда председатель ПАСЕ не хочет уходить, а Ассамблея не хочет с ним работать, но не может отправить в отставку, предварительно был найден выход, о котором в конце мая сообщил вице-председатель ПАСЕ сэр Роджер Гейл. По его словам, в самом начале летней сессии, 26 июня, перед началом пленарных заседаний Ассамблеи фракция «Европейской народной партии» (ЕРР), выдвинувшая Аграмунта на пост председателя ПАСЕ в 2016 году, решит, доверяет ли она ему. Если не доверяет – Аграмунт уходит в отставку. Если голосов в EPP за недоверие не наберется (нужно простое большинство) – кризис продлится.

Также Ассамблея на летней сессии рассмотрит доклад «Признание и осуществление принципа подотчетности в Парламентской Ассамблее», в резолюции по которому будет объявлено, что в правила ПАСЕ вносится поправка: «Ассамблея может прекратить функции председателя или заместителя председателя Ассамблеи на том основании, что он или она больше не пользуются доверием Ассамблеи, вследствие того, что он или она больше не выполняют условия, необходимые для осуществления этой должности или виновны в серьезном проступке, заключающемся в серьезном или неоднократном нарушении положений Кодекса поведения членов Парламентской ассамблеи».

Российское руководство с крайним раздражением отреагировало на желание большинства членов ПАСЕ сместить своего председателя, не скрывавшего симпатий к Москве. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил 16 июня: «Это просто понять невозможно. Это не отражение демократии, которая должна быть в основе работы парламентской структуры, и здравого смысла... Сейчас его (Педро Аграмунта — Д.Г.) снимают с должности в Ассамблее вопреки всем регламентам. Принимают решение о поправках в регламент, вводя их задним числом и распространяя на него для того, чтобы снять с должности за то, что он поехал в Сирию».

Ранее в июне Володин сообщал журналистам, что Россия заблокировала перевод в Страсбург около 11 миллионов евро – примерно треть своего взноса в совет Европы – в связи с неучастием ее делегации в работе ПАСЕ из-за санкций. Эти санкции были наложены Ассамблеей на российских парламентариев в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма и военного вмешательства на востоке Украины.

Миграция в Европе

Целый день работы ПАСЕ – 28 июня – будет посвящен проблемам миграции, волна которой начала захлестывать Европу после гражданских войн в Ливии и Сирии. Парламентарии рассмотрят четыре доклада на эту тему. В них основное внимание будет уделено гуманитарным и политическим ответам на миграционный кризис и последствиям в сфере прав человека, к которым приводят ответные меры в Европе для транзитной миграции.

Миграция также будет рассмотрена членами ПАСЕ как явление, которое открывает возможности для европейского развития. Кроме того, речь пойдет и об интеграции беженцев в период их критического наплыва.

В ходе этих дебатов выступят генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд, мэр Афин Гиоргос Каминис, комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муижниекс и министр юстиции и миграции Швеции Морган Йоханссон.

Беларуси пока не вернут статус официально приглашенной страны

Отдельный доклад о ситуации в Беларуси будет рассмотрен в ПАСЕ 27 июня. В документе, подготовленном итальянским парламентарием Андреа Ригони, говорится, что белорусские власти за последнее время проявили большую международную открытость и готовность к диалогу, в том числе с Советом Европы, Евросоюзом, ОБСЕ и ООН.

Однако, как сказано в проекте резолюции, ПАСЕ «глубоко сожалеет, что эта позитивная тенденция была подорвана недавними преследованиями мирных демонстрантов в феврале и марте 2017 года». В документе, который будет поставлен в ПАСЕ на голосование, отмечена обеспокоенность тем, что в ходе массовых акций задерживались правозащитники, журналисты и мирные граждане. ПАСЕ призывает «немедленно освободить задержанных активистов оппозиции и расследовать утверждения о жестоком обращении».

Среди рекомендаций белорусским властям в документе отмечена необходимость «обеспечить соблюдение свободы ассоциации и мирных собраний, политический плюрализм, свободные и справедливые выборы».

В проекте содержится и рекомендация «показать подлинную политическую волю по вопросу о смертной казни» – ввести как можно быстрее мораторий на смертную казнь и впоследствии прийти к полной ее отмене.

Именно действующая в Беларуси смертная казнь, как следует из проекта резолюции ПАСЕ, стала причиной, по которой Минску пока не вернули статус официально приглашенного в Совет Европы. «Ассамблея сожалеет о том, что из-за отсутствия моратория на применение смертной казни не может отменить приостановление действия статуса специального приглашенного для парламента Беларуси», – говорится в проекте резолюции, подготовленной комитетом ПАСЕ по политическим вопросам.

Однако перед Беларусью дверь в Европу держат открытой: в проекте резолюции ПАСЕ призывает Евросоюз «оказывать Беларуси поддержку в политических реформах, активизировать сотрудничество в рамках Координационной группы ЕС и Беларуси», а также, в зависимости от достигнутого прогресса, рассмотреть возможность отмены всех оставшихся санкций против Минска.