ПАСЕ борется с коррупцией, начиная с себя

СТРАСБУРГ — Парламентская ассамблея Совета Европы, членом которой остается бойкотирующая ее заседания Россия, начала серьезную борьбу с коррупцией в своих рядах. Причиной того, что на нынешней сессии ПАСЕ было одобрено назначение независимой следственной комиссии по возможным случаям коррупции в Ассамблее, а также принята резолюция «Содействие целостности в управлении по борьбе с политической коррупцией», стали обвинения, затронувшие в том числе и председателя ПАСЕ Педро Аграмунта.

«Икорная дипломатия»

ПАСЕ подвергалась критике в связи с возможной коррупцией с 2011 года, когда в адрес Ассамблеи были высказаны первые обвинения в необъективности. В частности, отзывы ее представителей о положении с правами и свободами в Азербайджане и доклады ПАСЕ о том, как в этой стране проходили выборы, серьезно разнились с оценками Бюро по демократическим свободам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ – организации, которая профессионально занимается мониторингом состояния демократии в странах-членах ОБСЕ. Со временем в обиход вошел термин «икорная дипломатия»: западные политики, приглашаемые в Азербайджан, получали дорогие подарки, среди которых были и банки черной икры, в обмен на благожелательное отношение к режиму Алиева.

При этом в ПАСЕ критика в адрес Азербайджана игнорировалась особенно серьезно: некоторые члены Ассамблеи делали многое для того, чтобы резолюции с осуждением Баку за подавление оппозиции и лишение свободы критиков Алиева, в число которых входили и журналисты, не набирали нужного количества голосов. В этом европейским парламентариям, связанным деловыми и личными связями с Баку, помогала российская делегация, с которой в ПАСЕ у депутатов из Азербайджана установились почти союзнические отношения.

Ситуация стала нетерпимой для многих в ПАСЕ, когда Педро Аграмунт, который ранее был докладчиком Ассамблеи по Азербайджану, стал ее председателем. В Ассамблее стали все чаще звучать опасения – в особенности со стороны делегации Армении – по поводу того, что теперь вся критика в отношении Азербайджана будет остановлена на самом высоком уровне. Позже к этим обвинениям прибавились и сомнения в беспристрастности отношения Педро Аграмунта к России, публично озвученные на сессиях ПАСЕ в январе и апреле этого года.

Многие европейские депутаты – французы, ирландцы, другие – кроме этих поездок на выборы или конституционный референдум в Азербайджан, также регулярно привозили бизнесменов из своей страны для «установления контактов

В то же время в отношении коллеги Педро Аграмунта из группы «Европейской народной партии» в ПАСЕ – ее бывшего председателя, итальянского парламентария Луки Волонте, было начато расследование по обвинениям в незаконном получении денег от Азербайджана. Как сообщала ровно год назад программа «Настоящее время», Лука Волонте мог, по мнению итальянских следователей, получить взятку в 2,4 миллиона евро, чтобы не дать ход докладу о политзаключенных в Совете Европы.

Юрий Джибладзе: возникают вопросы о непредвзятости и конфликте интересов

Президент российского Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе в интервью Русской службе «Голоса Америки» рассказал, что международные эксперты, готовившие недавно вышедший доклад о коррупционных связях европейских политиков, выявили действительно серьезные случаи политической коррупции: «Многие европейские депутаты ездили в Азербайджан в составе официальных миссий ПАСЕ, а также под эгидой различного рода европейских, специально созданных для этих целей НКО, в частности, «Европейской академии наблюдения на выборах», созданной и зарегистрированной в Брюсселе, и опровергали систематически на протяжении последних 5-6 лет негативные выводы мониторинговых миссий БДИПЧ ОБСЕ».

«Они встречались с президентом Ильхамом Алиевым, в азербайджанской государственной прессе они представлялись как официальные миссии, и заявляли, что выборы были легитимные, прозрачные, полностью соответствовали всем стандартам, всячески их нахваливали, хотя при этом они приезжали буквально накануне дня выборов и не участвовали в долгосрочном наблюдении. Но зато они звучали очень громко во всей азербайджанской прессе и на сайте президента Алиева» – рассказывает правозащитник.

Юрий Джибладзе, в числе других экспертов готовивший аналитику по возможным случаям коррупции, рассказывает, что мог иметь место и конфликт интересов: «Многие европейские депутаты – французы, ирландцы, другие – кроме этих поездок на выборы или конституционный референдум в Азербайджан, также регулярно привозили бизнесменов из своей страны для «установления контактов». Очень часто, и это написано в нашем докладе, эти бизнесмены потом получают хорошие контракты с азербайджанскими властями либо в нефтяной, строительной и других сферах. Возникают очень серьезные вопросы, как они совмещают свою роль политика и посредника в бизнес-контактах, не возникает ли потом какой-то «благодарности» со стороны этих бизнесов, которые получили благодаря им очень хорошие контракты».

Меры ПАСЕ по противодействию коррупции

В резолюции по докладу о необходимости борьбы с коррупцией, подготовленному главой группы социалистов в ПАСЕ Микеле Николетти, ПАСЕ предложила всем государствам-членам Совета Европы принять правила декларирования активов, доходов, финансовых и других интересов членами правительства и парламента, лидерами политических партий и политических движений и государственными служащими, судьями и прокурорами, а также сделать такие декларации легко доступными для общественности.

Также Ассамблея предложила создать независимые контролирующие органы и отрегулировать лоббистскую деятельность в соответствии с рекомендациями Комитета министров Совета Европы.

Как Сталин организовал Коминтерн в ХХ веке, так Путин сейчас организует Кремлинтерн коррумпированных политиков — в основном крайне левых или крайне правых – которые кормятся его грязными деньгами, раздаваемыми из российского бюджета

Стоит заметить, что Россия в настоящее время принимает законопроект, полностью противоположный этим рекомендациям: неделю назад Государственная Дума в трех чтениях приняла законопроект, разрешающий засекречивать персональную информацию о лицах, находящихся под государственной охраной. К такой информации, как ясно дали понять в Госдуме, относятся и сведения о счетах, активах и имуществе.

Накануне одобрения резолюции по докладу о борьбе с коррупцией члены ПАСЕ дали зеленый свет работе независимой группы, расследующей факты возможных злоупотреблений в самой Ассамблее. Следственная группа из трех юристов – британца Николаса Брэтца, француза Жана-Луи Брюгьера и шведки Элизабет Фура, мандат которых был ратифицирован ПАСЕ 26 июня, приступила к изучению материалов и обращений.

Гончаренко: Россия организует коррупционный «Кремлинтерн»

Член делегации Украины в ПАСЕ Олексий Гончаренко в ходе обсуждения доклада обвинил Россию в том, что она сейчас в Европе является главной силой, использующей коррупцию во внешней политике.

«В Комитете министров (Совета Европы — Д.Г.) состоялась целая битва по поводу того, каково будет финансирование той следственной группы, которую мы организовали. Кто выступал против? Российская Федерация. И почему я не удивлен? Потому что Российская Федерация сейчас – это источник политической коррупции номер один в Европе» – утверждал член ПАСЕ от Украины.

Олексий Гончаренко привел пример финансового воздействия Москвы на внутреннюю политику европейских стран: «Как Сталин организовал Коминтерн в ХХ веке, так Путин сейчас организует Кремлинтерн коррумпированных политиков — в основном крайне левых или крайне правых – которые кормятся его грязными деньгами, раздаваемыми из российского бюджета. Мы можем видеть работу этих агентов по всей Европе: мы знаем историю с кредитами партии Марин Ле Пен во Франции, как и другие истории. Все это означает, что мы должны быть очень внимательными к тому, что происходит вокруг нас».