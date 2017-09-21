Прокуратура Грузии расследует деятельность фонда Пааты Бурчуладзе

Генпрокуратура Грузии начала следствие по делу о возможном присвоении и растрате средств в особо крупных размерах с использованием служебного положения руководителями благотворительного фонда «Иавнана», основанного известным оперным певцом Паатой Бурчуладзе, который с июля является художественным руководителем оперной труппы Михайловского театра в Петербурге.

Как заявляет прокуратура Грузии, основанием для начала следствия послужило заявление неправительственной организации «Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов». Это НПО заинтересовалось деятельностью фонда Бурчуладзе, как заявляет её председатель, после просмотра репортажа, подготовленного журналистами одной из грузинских студий. В частности, журналистское расследование касалось четырех многодетных семей, которые, как они сами утверждают, получили от фонда Бурчуладзе непригодные для жизни дома.

«В максимально сжатые сроки необходимо выяснить, на какие цели тратились миллионы лари, которые грузинское общество в течение многих лет доверяло фонду «Иавнана» и его основателю Паате Бурчуладзе для помощи неимущим», – говорится в заявлении «Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов».

Паата Бурчуладзе основал фонд «Иавнана» в 2004-ом году. С тех пор, как в Грузии, так и за ее пределами, фонд регулярно проводил благотворительные концерты-акции, включая телемарафоны с участием грузинских и иностранных исполнителей.

За благотворительную деятельность Паате Бурчуладзе в 2006 году было присвоено звание посла доброй воли ООН.

«Клеветническая кампания»

В фонде «Иавнана» отрицают обвинения, утверждая, что дома, показанные в репортаже, были повреждены уже после того как были переданы неимущим семьям. В то же время нынешний руководитель «Иавнаны» Гурам Ахалая заявил, что готов сотрудничать со следствием и «предоставить все материалы».

Одновременно сам Паата Бурчуладзе назвал развернувшиеся вокруг основанного им фонда события направленной против него лично «клеветнической кампанией», вдохновителем которой, по его словам, является бывший премьер Грузии миллиардер Бидзина Иванишвили.

«То, что происходит сейчас в Грузии, является атакой на добро... естественно это происходит по заказу Бидзины Иванишвили, кто еще другой посмел бы поднять голос... настолько чистое, святое и хорошее дело делается фондом. Единственный человек, которого все это устраивает – это Бидзина Иванишвили. Я и фонд «Иавнана» представляемся ему как единое целое. Этот фонд его раздражает», – сказал Бурчуладзе в телефонном интервью оппозиционному телеканалу «Рустави-2».

Предыстория

То, что Бурчуладзе не питает симпатий к Бидзине Иванишвили – основателю правящей «Грузинской Мечты», которая на выборах 2012 года с большим преимуществом победила партию экс-президента Михаила Саакашвили, стало известно еще в прошлом году, когда певец создал политическую партию «Государство для народа» с целью принятия участия в намеченных на октябрь 2016-ого года парламентских выборах.

«Последние 25 лет я поддерживал всех наших лидеров – до тех пор, пока ими делалось что-то новое и пока у людей были надежды. Но сейчас я уже не вижу ни одного человека во власти, которого можно было бы поддержать. Сегодня страна в таком положении, что я был вынужден оставить карьеру, прекрасную и комфортную жизнь и возглавить политическое движение», – заявил тогда Бурчуладзе.

Бурчуладзе открыто критиковал Иванишвили, заявляя, как и другие грузинские оппозиционеры, что, несмотря на уход с должности в 2013-ом году, Иванишвили продолжает фактически управлять страной.

Именно в 2016-ом году, когда он решил заняться политикой, певец покинул пост исполнительного директора благотворительного фонда «Иавнана».

Во время предвыборной кампании в партии Бурчуладзе произошел скандал. В частности, лидеры политической партии «Гирчи», которая объединилась в избирательном блоке с партией Бурчуладзе, обвинили оперного певца в том, что он требовал от них денег на включение представителей «Гирчи» в партийный список. Сам Бурчуладзе опровергал эти обвинения, утверждая, что конфликт с лидерами «Гирчи» произошел по причине непрозрачности финансирования, которое получала эта партия.

Несмотря на изначальную популярность, партия Бурчуладзе так и не смогла попасть в парламент, так как по итогам голосования набрала лишь 3,45% голосов.

После того, как его партия потерпела поражение на выборах, Бурчуладзе заявил, что покидает политику и возвращается к оперной деятельности.

Примечательно, что части 2 и 3 статьи 182 УК Грузии (присвоение или растрата в крупном размере, совершенные с использованием служебного положения), по которым главная прокуротура Грузии возбудило дело, подразумевают лишение свободы сроком от семи до одиннадцати лет.