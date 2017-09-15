Овечкин не сможет представлять Россию на Олимпиаде-2018

Знаменитый нападающий НХЛ Александр Овечкин заявил, что, несмотря на любовь к России, он не сможет представлять ее на Олимпийских играх 2018 года.

Как сообщается в заявлении Овечкина, он любит играть за свою страну, однако не сможет этого сделать, поскольку Международная федерация хоккея (IIHF) уведомила НХЛ, что игроки с контрактами не смогут выступить на Олимпиаде в Южной Корее.

В апреле НХЛ объявила, что впервые с 1994 года она не будет отправлять игроков на Олимпиаду.

«Каждый раз я говорил, что никто не сможет запретить мне играть за национальную сборную, если я получу вызов. Теперь IIHF и НХЛ создали условия, в которых моя сборная не сможет вызвать игроков НХЛ», – сказал Овечкин.

Игроки НХЛ участвовали в пяти последних Олимпиадах, а Овечкин выступал за Россию на последних трех.

В России давно сложилась традиция выводить на Олимпиаду лучших игроков, еще до того, как НХЛ начала участвовать в Олимпиадах.

«Олимпиада у меня в крови, и все знают, как сильно я люблю свою страну, с самого моего детства и все время, что я провел в НХЛ, игроки лиги участвовали в Олимпийских играх. Ни разу за всю мою карьеру нам не нужно было делать выбор между клубом и страной. Я люблю "Кэпиталз" и своих одноклубников и люблю свою страну, и я знаю, что другие игроки НХЛ испытывают те же чувства по отношению к своим командам, нас не должны были ставить перед таким выбором, – сказал Овечкин. – Весьма печально, что нас там не будет».

Овечкин, которому на следующей неделе исполнится 32 года, забил за 82 матча прошлого сезона 33 гола и сделал 36 голевых пасов, а в 13 матчах плей-оффа добавил еще пять голов и три голевых паса.