Конвертоплан США совершил «жесткую посадку» Сирии

Представители международной коалиции сообщили, что в пятницу в Сирии в результате «жесткой посадки» конвертоплан Osprey получил серьезные повреждения. Двое военнослужащих США получили легкие травмы.

Источник сообщил телеканалу CNN, что инцидент не был спровоцирован действиями противника. Другой источник заявил, что конвертоплан ремонту не подлежит.

США используют конвертопланы для переброски подкреплений и грузов в Сирию, где американские военные обеспечивают подготовку сил Сирийской демократической армии для борьбы с боевиками ИГИЛ.

Также в пятницу гуманитарные организации сообщили, что сирийские войска возобновили бомбежку больниц. По словам одной из правозащитных групп, этот обстрел – «вопиющее нарушение законов войны и жестокая попытка причинить страдания мирным жителям».

В заявлении «Врачей за права человека», – гуманитарной организации, которая отслеживает нападения на медицинские учреждения – сообщается, что последние атаки были самыми интенсивными с апреля месяца и могут расцениваться, как военные преступления.