Вера Глаголева дарила свою душу всем, с кем общалась

В Германии на 62-м году жизни умерла российская актриса и кинорежиссер Вера Глаголева. Ее младшая дочь Анастасия Шубская, жена хоккеиста Александра Овечкина, написала в Инстаграме: «Наша любимая... неповторимая и единственная... нет слов и нет сил... ты рядом и мы чувствуем это...#навсегда». «Наша любимая Вера Витальевна, - написал Александр Овечкин, - невозможно поверить и осознать! Любим Вас и всегда будем любить!!!»

Российские СМИ сообщают, что Вера Глаголева страдала онкологическим заболеванием и лечилась в Германии. Как сообщается, родственники актрисы решили похоронить ее в России.

Как актриса Вера Глаголева дебютировала в 1974 году в фильме ее будущего первого мужа Родиона Нахапетова «На край света». Она играла и в других его режиссерских работах – «Враги», «Не стреляйте в белых лебедей», «О тебе». Ее охотно приглашали ведущие советские и российские кинорежиссеры, привлеченные ее мягким обаянием и неподдельной человечностью. Критики особо выделяли созданные ею образы в картинах Анатолия Эфроса «В четверг и больше никогда» и Семена Арановича «Торпедоносцы».

«Верочка... Я ее помню такой юной и прекрасной! – вспоминает на своей страничке на Facebook киновед и директор программ российского кино Московского кинофестиваля Ирина Павлова. - Совершенно неземным существом она пролетала по «Мосфильму» как дуновение ветра. Она такая была у Эфроса в "Четверге"... Потом мы познакомились, когда она снималась у Арановича в "Торпедоносцах", и меня потрясли ее мощный целеустремленный характер и совершенно стальная воля. А ее работа в "Торпедоносцах" это высокий... нет, это запредельный уровень, это золотой фонд актерского мастерства. Это высший пилотаж».

В 1989-м году Вера Глаголева дебютировала в качестве кинорежиссёра, сняв фильм «Сломанный свет». Это история о смутном, тревожном времени, когда рухнула советская империя и рухнули надежды многих театральных актеров, которые не могли найти работу. Живущий с 1990-го года в Канаде актер театра и кино Григорий Гладий снимался в этой картине.

«У меня от той работы остались невероятно теплые воспоминания, - сказал «Голосу Америки» Григорий Гладий. - Со стороны Веры я ощутил колоссальный творческий энтузиазм. Речь в фильме шла о невостребованности актеров, вынужденных жить и выживать в эпоху неопределенности и слома. Вера поощряла наш творческий поиск, меня потрясала ее почти детская открытость, готовность принимать наши предложения. Она благоговейно относилась к актерской игре. Это редкий, можно сказать, уникальный случай тотального доверия к актерам. Это не забывается. Она хотела работать с мной и в дальнейшем, но жизнь нас, увы, развела».

Среди режиссерских картин Глаголевой критики выделяют психологическую драму «Одна война» о судьбах женщин, родивших детей от немецких военных, и «Две женщины», вольную экранизацию пьесы Ивана Тургенева «Месяц в деревне» с участием Рэйфа Файнса и Александра Балуева.

Президент Русско-Американского фонда (RAF), нью-йоркский продюсер и общественный деятель Марина Ковалева познакомилась с Верой Глаголевой три года назад. Ковалева, бессменный организатор ежегодного фестиваля-месячника «Русское наследие», пригласила ее в Нью-Йорк для показа фильма «Две женщины».

«Мы сразу подружились, а в нашем возрасте такая дружба взахлеб редко происходит, - сказала «Голосу Америки» Марина Ковалева. - Она мне написала в июле, что надеется встретиться в Америке 16 ноября, в день рождения Насти. И прислала еще фантастический, волшебный видеоролик с цветами, очевидно, передающий счастливую минуту ее жизни. В прошлом году мы замечательно провели время, когда она приезжала на день рождения Насти. Мы с ней вместе поехали в Вашингтон, ходили на хоккей (Александр Овечкин играет в команде «Вашингтон Кэпиталс». – О.С.). Как-то она приехала из Вашингтона в Нью-Йорк, мы пошли поужинать, и нам настолько не хотелось расставаться, что она не поехала обратно, осталась у меня ночевать, и мы проговорили всю ночь до самого утра. Было ощущение, что мы подруги с самого детства...».

Друзья и знакомые Веры Глаголевой говорят о ее скромности, деликатности, даже застенчивости.

«То, что кому-то казалось застенчивостью, было, на мой взгляд, высочайшим уровнем интеллигентности, - отмечает Марина Ковалева. – Если ее характеризовать одним словом, - это душевность. Она дарила свою душу всем, с кем общалась. Ее присутствие было огромно. Может быть, поэтому она пришла в режиссуру, что искала новые способы самовыражения».

У Веры Глаголевой три дочери - Анна и Мария от брака с Родионом Нахапетовым, и Анастасия от брака с бизнесменом Кириллом Шубским.

Сложный период ее жизни связан с отъездом Родиона Нахапетова в США на рубеже 1990-х, когда Глаголева осталась в России одна, с двумя юными дочерьми на руках. И материально, и морально ей было, очевидно, очень непросто, говорит Марина Ковалева.

«Мы с ней много говорили про Родиона, - отмечает Ковалева. – Но она настолько деликатный и красивый человек, что даже вспоминая о людях, с которыми прошла не только благостные моменты, но и много боли и тяжести, она сохранила светлое восприятие. Никогда никого не осуждала. Светлый человек».

«Умерла Вера Глаголева, - пишет в Facebook кинокритик Леонид Павлючик. - Красивая, молодая, стройная, строгая, нежная, волевая, отзывчивая, бесконечно обаятельная, родная. Сделавшая себя сама и при этом поднявшая в трудные для нее и страны годы своих любимых девочек, давшая им образование, воспитание, будущее. Плачу вместе с ее детьми, вместе с ее родными, вместе со всеми, кто знал и любил ее. Кто восхищался ею на экране и в жизни. Я был одним из них».

«Она была всякая, - замечает Ирина Павлова, - смешливая и замкнутая, нежная и жесткая, бесшабашная и расчетливая, - она была настоящая».