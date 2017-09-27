Кино Украины сегодня: достигнут «Уровень черного»

Мужчина средних лет без страховки взбирается по очень высокой вертикальной стене, чудом удерживаясь за выступы и неровности.

Этот драматичный финал игровой картины «Уровень черного» (Black Level) может служить своего рода символом тех усилий, которые предпринимают сегодня кинематографисты Украины, пытаясь пробиться со своими новыми фильмами на прокатные рынки других стран, в частности, США и Канады.

Шансы на «Оскара»

«Уровень черного» режиссера Валентина Васяновича отобран Оскаровским комитетом Украины представлять кинематографию этой страны в категории «лучший фильм на иностранном языке». 46-летний уроженец Житомира Васянович получил дипломы оператора и режиссера документального кино в Киеве, в Университете театра, кино и ТВ имени Карпенко-Карого, учился в Польше, в школе режиссерского мастерства Анджея Вайды. Он получил мировую известность как сопродюсер и оператор нашумевшего фильма «Племя» режиссера Мирослава Слабошпицкого, получившего признание многих критиков. Объединяет оба фильма то, что они сняты без диалогов. Причем, если в «Племени» это мотивировано тем, что действие разворачивается в интернате для глухих и слабослышащих подростков, то в «Уровне черного» это произвольный режиссерский прием, призванный, по всей видимости, активизировать зрительское восприятие и придать повседневному привкус магического, вневременного.

Любопытно, что «Племя», несмотря на восторги киноэкспертов и рекордное число премий на международных кинофестивалях, не был отобран в свое время представлять Украину в оскаровской гонке, хотя имел реальные шансы войти в шорт-лист. Что касается нынешних шансов «Уровня черного», то они предположительно невелики, если учесть радикально экспериментальный характер фильма и очень высокий уровень других участников. Достаточно назвать «Фокстрот» от Израиля, «Квадрат» от Швеции и «Нелюбовь» от России.

Еще одна недавняя оскаровская новость, важная для Украины. 82-летняя Кира Муратова, легендарный кинорежиссер, многие достижения которой связаны с Одесской киностудией, получила приглашение стать членом американской Академии кинематографических искусств и наук.

Деловой ракурс Торонто

Фильм «Уровень черного» был показан ранее в этом месяце на кинорынке, проходившем в Торонто в рамках 42-го международного кинофестиваля.

Как рассказала «Голосу Америки» Виктория Ярмощук, исполнительный директор Украинской Киноассоциации, Украина впервые арендовала стенд на здешнем кинорынке.

«Мы очень рады этому, – отметила Виктория Ярмощук. – Все телепроизводители у нас начинают делать кино для кинопроката. И фактически мы стоим у истоков формирования украинской киноиндустрии. В нашем экспортном пакете порядка 30 картин. В этом году в прокат выйдут около 20 украинских картин, снятых за последние два года».

Также впервые, как отметила Виктория, в Торонто прошли Дни украинского кино, приуроченные к кинофестивалю. В их программе шесть фильмов, которые организаторы считают интересными и значительными. Это, во-первых, две документальные ленты, уже получившие широкую известность в мире, – «Процесс» режиссера Аскольда Курова о суде над Олегом Сенцовым и «Школа номер 3» украинского режиссера Елизаветы Смит и ее немецкого коллеги Георга Жено о жизни детей на Донбассе.

Исторический экшн «Червонный» грузинского режиссера Зазы Буадзе рассказывает о двух украинцах, которых судьба свела в сталинском лагере и которые пытаются поднять восстание. Психологическая драма «Гнездо горлицы» Тараса Ткаченко прослеживает судьбу украинки, которая возвращается в родное село из эмиграции в Италии. В программе также жанровые комедии «Припутни» Аркадия Непиталюка и «DZIDZIO контрабас» Олега Борщевского.

Показы проходили в Институте Святого Владимира в Торонто при большом стечении публики, где, конечно же, преобладали канадцы украинского происхождения. Как известно, Канада является третьей страной в мире по численности этнических украинцев (после Украины и России). О большом интересе к новым украинским фильмам говорили вашему корреспонденту Александра Хичий, первый заместитель президента Конгресса украинцев Канады, и Андрий Веселовский, генеральный консул Украины в Торонто.

Господдержка и стимулы

На открытии Кинодней в Торонто выступил Филипп Ильенко. С 2014 года этот 39-летний политик и продюсер, сын известного кинорежиссера Юрия Ильенко, возглавляет Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Отвечая корреспонденту «Голоса Америки» на вопрос о видах поддержки киноиндустрии, Филипп Ильенко сказал, что недавно принятый закон должен стимулировать все виды производства кинопродукции. В этом году правительство Украины запланировало выделение около 120 млн долларов на господдержку национального кинопроизводства.

По словам Ильенко, очень важные инициативы касаются привлечения иностранных студий и продюсеров для съемок на территории Украины. В первую очередь, речь идет о денежных возвратах (cash rebates) для зарубежных кинопроизводителей в размере примерно 16 проц. от понесенных ими расходов.

«У нас настолько конкурентноспособные цены, что снимать очень выгодно, – сказала Виктория Ярмощук. – В Украине великолепные натурные площадки для съемок, квалифицированный персонал. Может ли отпугнуть будущих партнеров война в Донбассе? Конечно, это негативный фактор, но это наша реальность, и мы с ней вынуждены считаться».

Один из путей преодоления бытующих предубеждений, по мнению украинских киноменеджеров, – создание копродукций. «Предел» (другое название «Межа») –словацко-украинский фильм о контрабанде на границе между Украиной и Словакией. Он был снят при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. На международном кинофестивале в Карловых Варах лента получила приз за лучшую режиссуру и несколько недель держалась в лидерах словацкого кинопроката.

Картина «Иней» (Frost) снята литовским режиссером Шарунасом Бартасом в Украине в содружестве с Польшей и Францией. Два молодых героя, парень и девушка, совершают опасное путешествие в машине с гуманитарной помощью в зону боевых действий между украинской армией и донецкими сепаратистами. Другой заметный фильм последнего времени – комедия «Изи» (Izi) итальянского режиссера Андреа Маньяни, первая копродукция Украины с Италией, также получившая господдержку. Фильм рассказывает об итальянце по имени Изи, которого попросили привезти в карпатское село гроб с телом погибшего на строительстве в Италии украинского гастарбайтера.

«Если раньше кино у нас существовало фактически только за государственные деньги, –подчеркнула Ярмощук, – то сегодня многие понимают, что это может быть хороший бизнес».