«Форма воды» и «Три билборда» – главные фавориты оскаровской гонки

В Торонто завершился 42-й международный кинофестиваль. Заключительную церемонию провели генеральный директор смотра Пирс Хэндлинг, покидающий этот пост в конце года, и художественный директор Камерон Бейли. Хотя фестиваль считается неконкурсным, по отдельным категориям вручались награды.

Приз за лучший канадский игровой фильм получила лента квебекца Робена Обера «Голодные» (Les Affamés). Это смесь черной комедии и ужастика про нашествие сотен зомби на мирную, идиллическую провинцию.

Международная федерация кинокритиков FIPRESCI отметила своими призами два фильма. В категории «Открытие» — это иранская драма режиссера-дебютанта Садаф Форуджи «Ава» (Ava) о 16-летней девушке, вступающей в конфликт со строгими правилами домостроя, унижающими ее достоинство. В категории «Специальные показы» федерацией отмечена психологическая испанская драма «Мотив» (The Motive) Мануэля Мартина Куэнка о писателе, переживающем творческий и семейный кризис.

Программа «Платформа», существующая третий год, больше всего похожа на обычный конкурсный показ. Из 12 фильмов жюри единогласно выбрало «Милую страну» (Sweet Country) австралийского режиссера Уорвика Торнтона, аборигена по происхождению. В центре событий, происходящих в 1929 году, – охота властей за беглым аборигеном, который в целях самообороны убил белого колониста.

В программе «Полночное безумие», показывающей маргинальные фильмы, выходящие в той или иной степени за рамки мейнстрима, победила рэп-сатира «Bodied» режиссера Джозефа Кана.

В 40-й раз фестиваль вручил Премию публики, без сомнения, самую раскрученную и часто предугадывающую оскаровских фаворитов. На этот раз она досталась Мартину МакДонаху за провинциальную черную комедию «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

В документальной секции награда публики досталась ленте «Лица, места» (Faces Places) выдающегося французского мастера Аньес Варда и ее сорежиссера, фотографа-художника, укрывшегося за псевдонимом JR. Картина включена в программу Нью-Йоркского международного кинофестиваля, открывающегося 28 сентября.

Человек-амфибия от Гильермо дель Торо

Картину МакДонаха, снявшего несколько лет назад сверхпопулярный иронический детектив «Залечь на дно в Брюгге», включают в свои предположительные наградные списки многие кинокритики, освещавшие фестиваль в Торонто. Это история жестокого противостояния между матерью девушки, изнасилованной и убитой, и местными полицейскими, которые не проявляют должного усердия в расследовании страшного преступления. Милдред Хейес (в блестящем исполнении Фрэнсис Макдорманд) само олицетворение вольного духа и праведного гнева, не знающего границ. Войну с ней ведут шеф местной полиции (Вуди Харрелсон) и коп-недотепа (Сэм Рокуэлл).

«На поверхности «Три билборда» – это фильм о горе, прощении, ярости и способности держать удар, – пишет на фестивальном сайте, представляя картину, отборщик фильмов Джейн Шоттли. – В то же время МакДона умудряется вложить в картину мириады повседневных наблюдений, касающихся расизма, войны, сексизма в глубоко расколотом обществе, которое символизирует вымышленный городок в Миссури».

Вторым бесспорным фаворитом публики и критики стала политическая фэнтези мастера этого трудного жанра Гильермо дель Торо «Форма воды» (The Shape of Water). Она прибыла на берега Онтарио из Венеции, где получила главную награду.

Салли Хокинс играет немую уборщицу Элизу Эспозито, работающую в сверхсекретном исследовательском центре в начале 60-х, то есть в разгар холодной войны. Сюда доставляют странный продукт мутации, некоего «человека-рыбу», над которым измывается жестокий агент Стрикленд в сочном исполнении Майкла Шэннона. А вот Элиза проявляет к несчастному существу сочувствие, а со временем между ними возникает романтическая связь.

Американские критики указывают на хоррор «Чудовище из Черной лагуны» (Creature From the Black Lagoon) 1954 года как на один из источников вдохновения дель Торо, который несколькими кадрами буквально повторяет давний фильм. А у многих из нас в памяти возникает советский прокатный чемпион начала 60-х «Человек-амфибия», поставленный по одноименному роману фантаста Александра Беляева. Кстати, известно, что Голливуд присматривался к возможной экранизации этой книги еще в 40-е годы, но отказался, опасаясь высоких расходов на подводные съемки.

Критики единодушны – ленте дель Торо фактически гарантированы оскаровские номинации сразу в нескольких категориях – лучший фильм, лучший режиссер, лучшая актриса (Хокинс), лучшие актеры второго плана (Шэннон и Октавия Спенсер), лучший сценарий и другие.

Нельзя сбрасывать со счетов и эпическую военную ленту Кристофера Нолана «Дюнкерк» (Dunkirk), показанную в Торонто в формате IMAX. В этому же времени относится действие политической драмы Джо Райта «Темные времена» (The Darkest Hour), где блеснул в роли Уинстона Черчилля Гэри Олдман, которого по праву можно назвать мастером невероятных перевоплощений.

По ряду прогнозов Олдману в борьбе за актерские номинации среди мужчин конкуренцию могут составить Мэтт Деймон («Короче» и «Сабурбикон»), Джейк Джилленхолл («Сильнее»), Дензел Вашингтон («Роман Дж. Израэл, эсквайр»), Эндрю Гарфилд («Дыши ради нас»).

Впрочем, все эти прикидки носят условный характер. Скажем, большие надежды возлагаются на Дэниела Дей-Льюиса, который снялся у Пола Томаса Андерсона в окутанном слухами фильме об изнанке мира моды, но фильм Андерсона предположительно выйдет на экраны лишь в декабре.

Темные лошадки и другие сюрпризы

Как считает критик британской газеты «Индепендент» Джейкоб Столуорти, предстоящая гонка за оскаровскими наградами в категории «лучшая женская роль» станет самой ожесточенной и волнующей за долгие годы. Помимо Макдорманд и Хокинс, он и другие эксперты называют в числе наиболее вероятных номинантов на премии «Золотой глобус» и «Оскар» Джессику Честейн, Марго Робби и Эмму Стоун.

Честейн блеснула в дебютной ленте драматурга Аарона Соркина «Игра Молли» (Molly’s Game), где она царит над всеми ловкачами и финансовыми тузами в подпольной империи покерных турниров. А ее стремительный словесный турнир со следователем ФБР (Идрис Элба) не может не восхитить почти утраченным сегодня мастерством искрометного диалога.

Робби сыграла скандальную фигуристку Тоню Хардинг в байопике режиссера Крейга Гиллеспи «Я, Тоня» (I, Tonya), причем именно ее героиня держит зрителя в напряжении в этой неровной картине.

Стоун предстает в образе чемпионки по теннису Билли Джин Кинг, которая приняла вызов известного женоненавистника Бобби Риггса (Стив Карелл) в ленте «Битва полов» (Battle of the Sexes) режиссерской пары Джонатан Дейтон и Валери Фарис. Номинацию Стоун пророчат, но получить «Оскара» ей может помешать то, что она на последней церемонии уже получила эту награду за «Ла-ла лэнд».

Кроме того, блеснула мастерством Аннетт Беннинг, сыгравшая стареющую экранную диву в душещипательной мелодраме «Кинозвезды не умирают в Ливерпуле» (Film Stars Don’t Die in Liverpool).

В борьбу за актерские призы среди женщин могут также включиться Саойрсе Ронан, сыгравшая главную роль в режиссерском дебюте актрисы Греты Гервиг «Лэди Птица» (Lady Bird) и Джуди Денч, как всегда психологически точная в роли престарелой королевы Виктории, очарованной молодым обаятельным индийцем, которого она делает своим фаворитом. Картину «Виктория и Абдул» поставил маститый британец Стивен Фрирз.

«Смешанные чувства» у многих критиков вызвали три ленты известных мастеров Голливуда – «Короче» (Downsizing) Александра Пейна, «Субурбикон» (Suburbicon) Джорджа Клуни и «мама!» (mother!) Даррена Аронофски. Они все сняты в жанре комедии, причем у Пейна главной сюжетной затравкой служит «свифтовское» фантастическое допущение, а Клуни иронизирует над менталитетом среднего американского обывателя. Что касается Аронофски, то создатель «Черного лебедя» решил поэкспериментировать в жанре полукомического пародийного хоррора, что у него получилось не совсем убедительно.

Фото:

Торонто в дни фестиваля.

Photo: Oleg Sulkin

Кадр из фильма «Форма воды».

Courtesy photo

Кадр из фильма ««Три биллборда на границе Эббинга, Миссури».

Courtesy photo