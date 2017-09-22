«Обжегшись на Матильде, будут дуть на Сталина»

Министерство культуры России рассматривает вопрос о запрете проката политической сатиры «Смерть Сталина» режиссера Армандо Ианнуччи из-за опасений массовых протестов, сообщили британский журнал Dazed и другие масс медиа. На днях на фестивале в Торонто состоялась мировая премьера этой совместной англо-французской ленты.

В коротком интервью для «Голоса Америки» режиссер Ианнуччи подтвердил, что фильм был куплен российским прокатчиком, но затруднился назвать дату предположительного релиза в России.

Без комментариев

Действие фильма происходит в марте 1953 года. Сталин умирает, и его ближайшие сподвижники начинают яростную борьбу за власть. В снятом в жанре политической буффонады фильме сыграли известные актеры Стив Бушеми (Хрущев), Джеффри Тамбор (Маленков), Майкл Пэйлин (Молотов), Саймон Расселл Бил (Берия), Георгий Жуков (Джейсон Айзекс), Андреа Райзборо (Светлана Сталина), Руперт Френд (Василий Сталин) и другие актеры. В Великобритании и ряде других стран фильм выходит в кинотеатры 20 октября.

Российская кинокомпания «Вольга» подтвердила в электронной переписке с корреспондентом «Голоса Америки» факт покупки фильма «Смерть Сталина» для российского проката. Независимая киноторговая компания «Вольга» создана в 2008 году дистрибьютором Сергеем Ершовым. Каталог фильмов содержит более трехсот наименований всех жанров. О конкретных деталях проката компания не сообщила.

«Мы пока в обсуждении с нашей командой илицензиаром, – написала в имейле Катерина Назарова, директор по коммуникациям компании «Вольга». – Как определимся – объявим. Документы на получение ПУ (прокатного удостоверения) пока не поданы».

«Появившиеся в западных СМИ сообщения о том, что Министерство культуры РФ рассматривает вопрос о запрете проката упомянутой картины («Смерть Сталина»), действительности не соответствуют, – сообщили «Голосу Америки» в пресс-службе министерства культуры России. – Никаких комментариев по этому вопросу сотрудники ведомства не давали. На данный момент в Минкультуры России не подавались документы на регистрацию заявки на оказание государственной услуги по выдаче прокатного удостоверения на фильм режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина».

Информацией о его содержании мы не обладаем. Соответственно, судить о соответствии картины российскому законодательству на данный момент преждевременно. Порядок выдачи прокатных удостоверений закреплен соответствующими Правилами, которые, в свою очередь, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. № 143. Их можно найти в открытом доступе».

Предощущение скандала

О возможном запрете черной комедии Ианнуччи написала британская газета The Guardian. Она сослалась на представителей КПРФ, назвавших ленту отвратительной, а также на председателя общественного совета при Минкульте России Павла Пожигайло, объявившего «Смерть Сталина» «запланированной провокацией», направленной против коммунистов.

В России 90-х можно было смеяться над всеми. В России второго десятилетия XXI века нельзя смеяться ни над кем

По его словам, фильм нельзя выпускать в России, если он «так же провокативен, как "Матильда".

18 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал беспокойство СМИ о возможности повторения с лентой «Смерть Сталина» скандала вокруг фильма «Матильда» Алексея Учителя. Он заявил, что Минкульт «никогда не проявлял поверхностный подход в выдаче прокатных удостоверений».

«В дореволюционной России нельзя было смеяться над царями, но можно было – над коммунистами, – написал на своей страничке в Facebook журналист Станислав Кучер. – В СССР можно было смеяться над царями, но над коммунистами – ни в коем случае. В России 90-х можно было смеяться над всеми. В России второго десятилетия XXI века нельзя смеяться ни над кем».

Сэм Клебанов, президент компании «Кино без границ», специализирующейся на артхаусных фильмах, сказал «Голосу Америки», что фильма Ианнуччи он пока не видел, но «уверен, что скандал будет, и, возможно, запрет». Два фильма, которые Клебанов купил для проката в России, не получили разрешения на показ.

Это сербская картина «Клип», которой было в 2012 году отказано в выдаче прокатного удостоверения за откровенные сцены подросткового секса и нецензурную брань. В этом году документальная лента Виталия Манского «Родные», показанная на множестве фестивалей по всему миру, «приторможена» Минкультом, который, как сообщает пресса, не выдает ей прокатное удостоверение.

Сегодня общество поляризовано – монархистам, сталинистам и всем остальным дали свободу слова, которую они грозятся использовать для поджигания кинотеатров

Дата российского релиза «Родных» назначена на 5 октября. Фильм выйдет в прокат, пишет Клебанов в Twitter, «если Минкульт перестанет нарушать закон. Подали жалобу в Генпрокуратуру».

В «Родных» режиссер картины ездит по Украине и беседует со своими родными, которых жизнь разбросала по разным городам и весям - Львов, Одесса, Киев, Донбасс, Крым. Как отмечала пресса, фильм касается болевых точек конфликта между Украиной и Россией.

«Общество поляризовано»

Режиссер Юрий Кара («Завтра была война», «Мастер и Маргарита») высказал «Голосу Америки» сомнение, что картину «Смерть Сталина» ждет отказ в выдаче разрешительного удостоверения. В самый разгар перестройки, в 1989 году, Кара экранизировал одну из глав «Сандро из Чегема» Фазиля Искандера.

Фильм «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» в сатирическом ключе показывает советского тирана и его ближайшее окружение. Алексей Петренко, Валентин Гафт, Евгений Евстигнеев, Сергей Никоненко и другие известные актеры не жалеют красок, что продемонстрировать атмосферу липкого страха и непомерного угодничества.

«Студия «Ладья» беспрепятственно получила тогда все необходимые разрешения, – сказал Юрий Кара. – Сталинисты, правда, и тогда атаковали, писали, звонили, выражали возмущение. Помню, в 90-м году я показывал «Пиры...» в Библиотеке Конгресса США, было много народу. В советском посольстве в Вашингтоне показ его произвел шок: как такое можно про партийных лидеров!?».

«Если бы мой фильм вышел сегодня, не думаю, что были бы большие проблемы, – продолжал Кара, – хотя обстановка несколько изменилась.

Сегодня родственники бывших лидеров страны, известных деятелей, активно предъявляют претензии создателям фильмов, что, мол, не так их показали. Мне такие претензии предъявляли за сериал «Звезда эпохи». Сегодня общество поляризовано – монархистам, сталинистам и всем остальным дали свободу слова, которую они грозятся использовать для поджигания кинотеатров».

Как считает публицист и блогер Игорь Яковенко, «запретительский раж последних месяцев вызван общей истерикой в связи с предстоящими выборами».

«Наступление цензуры носит ползучий характер, и говорить о полномасштабной цензуре было бы неверно, – полагает Яковенко. – На телевидении цензуру не надо вводить, поскольку она там есть уже давно, причем тотальная. В Интернете цензура носит точечный и карательный характер. Комедии про смерть Сталина скорее всего не дадут прокатное удостоверение, в том числе и потому, что Минкульт, обжегшись на «Матильде», будет дуть на Сталина».