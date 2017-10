«Городской монах» предложил рецептуру выживания человечества

«Без публисити нет просперити», втолковывали туземцы Колумбу в одном из рассказов Ильфа и Петрова. В данном случае слово просперити надо взять в кавычки, поскольку это название нового американского документального фильма – Prosperity.

Ну а о значении паблисити, то есть рекламы, для продвижения фильма на коммуникационном рынке его главный автор доктор Педрам Шоджай (Pedram Shojai) знает лучше, чем кто-либо еще. Писатель, кинематографист, основатель «оздоровительного» сайта Well.org, он известен многим как несколько загадочный «городской монах», продвигающий оригинальную экологическую философию как в Америке, так и во всем мире.

Фильм «Процветание» вышел на экраны США в конце сентября, а на днях стал доступен подписчикам онлайн-сервисов.

Ростки сознательности

На презентации фильма в Нью-Йорке, в торговом центре ABC Carpet & Home на Бродвее, гостей встречал плакат. На нем изображена символичная развилка дорог у дерева, половина кроны которого пышно зеленеет, а другая представляет собой засохшие ветки. Одна дорога ведет в сияющий под лучами солнца красивый мегаполис, другая – в закопченный, дымящий трубами, мрачный индустриальный город.

Появляясь на экране, Педрам Шоджай рассуждает так: альтернативы капитализму нет, и бизнес всегда будет стремиться к получению прибыли. Значит, главная задача – сделать так, чтобы капитализм поборол свою имманентную алчность и стал совестливым, сознательным, работающим на благо общества и всей человеческой цивилизации.

«Все, что меня окружает, это сплошная реклама», –говорит Шоджай, стоя на Таймс-сквер в Нью-Йорке и показывая на сверкающие сполохи гигантских видеороликов, размещенных на всех зданиях.

Фактически, по жанровой принадлежности, «Процветание» – это роуд-муви. Шоджай путешествует по Америке, отыскивая ростки капиталистической сознательности. Он находит их в озабоченной органическим циклом производства издательской компании Rodale Publishing, в усилиях компании Terra Cycle по избавлению от пластикового мусора, в розничной сети «чистых» продуктов питания Whole Foods Market, в компании по продаже «здоровых» напитков Guayaki, помогающей восстановлению лесных тропических массивов, в проектах небоскребов архитектурной фирмы CookFox, способствующих снижению загрязнения атмосферы.

Педрам Шоджай – автор книг «Городской монах» (The Urban Monk) и «Вставай и расцветай» (Rise and Shine), редактор журнала Be More!, продюсер и режиссер. «Процветание» – третий его фильм. Первый, «Жизнестойкость» (Vitality), исследовал причины кризиса системы здравоохранения. Во второй ленте, «Первопричины» (Origins), речь идет о токсинах, которые с детства подрывают наше здоровье. Он также проповедник даосизма, доктор восточной медицины, мастер кунфу и неутомимый путешественник.

Бизнес, но не как обычно

«Нас интересовал коллективный опыт множества людей, озабоченных выживанием человечества», –сказал «Голосу Америки» продюсер фильма Карл Линдал (Carl H. Lindahl).

Карл Линдал – независимый продюсер, работал на многих телевизионных каналах, включая TNT и History Channel. Тематика его программ и фильмов самая разнообразная: от спорта до социальных проблем, от науки до истории.

«Мы рады, что нашли десятки людей, которые осознали, что «бизнес как обычно» не может продолжаться, – отметил Линдал. – Мы хотим показать, как люди становятся частью этой волны и заражают своим энтузиазмом окружающих».

Режиссером фильма выступил южноафриканский кинематографист Марк Ван Вийк (Mark Van Wijk). Он оператор и режиссер, живет в Кейптауне. С 2010 года сотрудничает с Педрамом Шоджаем.

«Люди полны скепсиса и мрачных предчувствий, – сказал «Голосу Америки» Ван Вийк. – И это худшее, что может с нами случиться, а именно, когда все опускают руки».

Хозяйка презентации, владелица и директор ABC Carpet & Home Полетт Коул (Paulette Cole) гордо сообщила, что также приняла участие в фильме, поскольку ее торговый центр делает ставку на органических товарах и материалах животного происхождения, изготовленных в соответствии с этическими нормами.

О вреде и пользе

«Нам нужно избавляться от тех отраслей экономики, которые наносят больше вреда, чем приносят пользы, – сказал на презентации Педрам Шоджай. – К примеру, энергетическая компания получает неплохую прибыль от добычи угля. Но посмотрите на последствия для окружающей среды, посмотрите, сколько стоят очистные работы, сколько ядовитых отходов попадают в воздух, землю и воду, сколько людей страдают профессиональными заболеваниями. Если все это посчитать, то оказывается, что угольная промышленность чрезвычайно убыточна и архаична. Главы таких компаний говорят, что «это не их проблема». Разве? Разве они не члены общества? И почему все остальные должны фактически расплачиваться за их прибыль?».

«Наш фильм фокусирует внимание на компаниях нового поколения, новой ментальности, – продолжал Шоджай. – Они, не отказываясь от стимулов прибыльности, создают новую этику совестливости. А ведь раньше бывали случаи, когда на главу компании подавали в суд члены правления, если этот глава был заподозрен в том, что не стремился увеличить прибыль».

Заметим, что рецензии на фильм «Процветание» довольно скептичны. «Лос-Анджелес таймс» полагает, что фильм при всех усилиях придерживаться объективности недалеко ушел от скрытой рекламы нескольких «прогрессивных» компаний.

А обозреватель «Голливуд рипортер» Фрэнк Шек подтрунивает над восторженностью и умильностью комментариев «городского монаха» по поводу замечательных условий труда на продвинутых фирмах. При этом, как отмечает рецензент, авторы фильма избегают сообщать неудобную информацию, к примеру, то, что сеть магазинов Whole Foods обвиняли в завышенных ценах и нарушении санитарных норм.

«Процветание», с сарказмом замечает Шек, «есть что-то вроде амбициозной нотации, после которой хочется наесться фастфуда и выбросить пластиковый контейнер в лесную чащу».