О меньшинствах – с пристрастием и любовью

Три девушки, палестинки с израильским гражданством, снимают вместе квартиру в центре шумного Тель-Авива и ищут для себя, не без радикальных и драматичных порывов, свободы и счастья. Такова сюжетная линия фильма «Между» (In Between).

Араб-христианин из Назарета, не самый удачливый доселе предприниматель, находит гениально простое бизнес-решение: торговать святым воздухом. Эта история положена в основу фильма, который так и называется, – «Святой воздух» (Holy Air).

Первой картиной открылся, а второй закрывается 11-й ежегодный фестиваль «Другого израильского кино» (Other Israel Film Festival). Он проходит в Манхэттене с 2 по 9 ноября в Еврейском общинном центре в Верхнем Вест-Сайде (JCC Manhattan).

Отдельно от мейнстрима

«Мы показываем фильмы, которые в Америке вряд ли можно увидеть где-либо еще, и последнее, конечно, огорчительно, –сказал «Голосу Америки» исполнительный директор фестиваля Айзек Заблоки (Isaac Zablocki). – Некоторые зрители избегают израильских фильмов под предлогом, что они слишком сложны и зациклены на внутренних проблемах этой страны. Не бойтесь, мы показываем самые разные фильмы и их честно и открыто обсуждаем, чтобы докопаться до сути».

Айзек Заблоки, помимо этого фестиваля, также руководит другими кинопрограммами JCC Manhattan и является директором кинофестиваля ReelAbilities, посвященного людям с физическими недостатками. Он родился в Нью-Йорке, вырос в Израиле, учился в киношколе Колумбийского университета. Работал в компании Miramax. Читает лекции по израильскому кино в США и за рубежом, пишет для различных изданий, включая Huffington Post.

«Отобранные нами фильмы погружают нас в самую гущу жизни этнических и религиозных меньшинств Израиля,

«Отобранные нами фильмы погружают нас в самую гущу жизни этнических и религиозных меньшинств Израиля, – продолжал Заблоки. – И это делается на разных уровнях – содержательном, психологическом и эмоциональном. Мы фактически дистанцируемся от мейнстрима израильского кино, которому посвящены многие фестивали – в Израиле, США, других странах. Мы хотим, чтобы громче зазвучали голоса, которые обычно не слышны. Преимущественная часть нашей аудитории – американские евреи, но и есть и представители арабских общин, живущие в Нью-Йорке, и просто те зрители, кого интересуют Израиль и Ближний Восток».

Три девушки в поисках счастья

«Свежим и энергичным взглядом» на «другой Израиль» назвал картину «Между» директор фестиваля Айзек Заблоки. Острая социальная драма, по мнению газеты «Джерузалем пост», является одним из главных «хитов» израильского кино этого года.

Молодые палестинки Сальма, Лейла и Нур очень непохожи одна на другую. Одна – склонная к авантюрам диджей-лесбиянка, вторая – куда более прагматичная адвокат по криминальным делам, третья – старомодная студентка, никогда не снимающая хиджаб. Но они делят одну квартиру, и каждая по-своему нарушают правила и установления, принятые в израильском обществе. В картине нелицеприятно рассказывается о сексуальном насилии, унижении и запугивании женщин.

«Свобода любить кого хочешь, и как хочешь – не достается без платы,

«Свобода любить кого хочешь, и как хочешь – не достается без платы, – сказала после просмотра режиссер картины «Между», постановщик-дебютант Майсалун Хамуд (Maysaloun Hamoud). – Когда картину выпустили в Израиле и Палестинской автономии, она прозвучала как взрыв бомбы. Некоторые в возмущении выходили из зала, воспринимая мой фильм как оскорбление палестинских традиций. Но очень многие – женщины, геи и лесбиянки, представители альтернативного образа жизни – высказывали удовлетворение честным взглядом на беды нашего общества».

Как сообщает пресса, фильму был объявлен бойкот со стороны исламистских религиозных кругов, в Палестинской автономии против Хамуд была вынесена фетва.

«Весь этот скандал, как водится, только усилил интерес к нашей картине, – подчеркнула режиссер. – В том числе и на Западе, где с удивлением обнаружили, что в Израиле молодые арабские женщины слушают ту же музыку, так же курят и употребляют наркотики, так же озабочены мужским шовинизмом и сексуальными проблемами, как и их западные сверстницы».

Майсалун Хамуд родилась в Будапеште в семье палестинских коммунистов. В Иерусалиме училась в университете, специализируясь на ближневосточных исследованиях. Ее жизнь круто изменилась, когда она бросила учебу и переехала в Тель-Авив изучать кинематограф.

В Тель-Авиве есть очень много евреев–не сионистов. И арабы с ними тесно общаются, мы все как одна большая семья

«Для меня мой фильм – проявление моего личного отношения к жизни, выражение моего активизма, – говорит Хамуд, которая признается в любви к фильмам Кена Лоуча и Педро Альмодовара. – В Тель-Авиве есть очень много евреев–не сионистов. И арабы с ними тесно общаются, мы все как одна большая семья. Карма фильма – любовь, фильм основан на истории любви и желании людей жить счастливо и свободно».

«Между» и другие фестивальные ленты реалистично показывают становление палестинской общины Израиля, – сказала «Голосу Америки» гость фестиваля депутат Кнессета Мерав Михаэли (Merav Michaeli). – Эта община стремительно меняется, люди получают образование, секулярные тенденции становятся заметней, как и настойчивое желание бороться с существующей дискриминацией и пользоваться равными правами в израильском обществе».

Мерав Михаэли родилась в Пета-Тикве. Она бывшая журналистка, радиоведущая, сейчас представляет в Кнессете партию «Сионистский союз», является активисткой феминистского движения.

Бизнес – дело святое

Фильм закрытия фестиваля «Святой воздух», как пишет Ханна Браун в «Джерузалем пост», мог бы снять молодой Вуди Аллен, если бы он был арабом-христианином, живущим в Назарете.

Молодой израильский режиссер Шады Сроур (Shady Srour) сделал ироническую комедию, в которой едкого сарказма по отношению к главным героям фильма не меньше, чем сентиментального снисхождения.

На главного героя по имени Адам (его играет сам режиссер) обрушиваются житейские проблемы. Его жена Ламия беременна, а отец при смерти. Адам ломает голову, как ему заработать на хлеб насущний. Однажды ему приходит идея наполнять доставшиеся от отца пустые бутылочки воздухом, который он «набирает» на живописных склонах древней горы, и продавать жаждущим библейской экзотики иностранным туристам.

Бизнес идет на удивление успешно. Туристы за небольшую сумму расхватывают бутылочки с воздухом, но местная мафия не дремлет и начинает угрожать Адаму. А тут еще местный священник, зарабатывающий религиозными экскурсиями, увидел в нем растущего конкурента. Все ждут приезда Папы на Святую землю, и Адам мечтает в преддверие визита объединиться в заманчивом коммерческом проекте с лидерами католической, иудейской и мусульманской общин.

Как рассказала основатель фестиваля Кэрол Забар (Carole Zabar), в программе представлены игровые, документальные, а также короткометражные фильмы, снятые как известными кинематографистами, так и начинающими.

Именно благодаря материальной и организационной поддержке семьи Забар и возник 11 лет назад фестиваль «Другого израильского кино» в Нью-Йорке. Муж Кэрол, Сол Забар, предприниматель и филантроп, владелец легендарного элитного гастронома Zabar’s на Верхнем Вест-Сайде. Кэрол Забар часто ездит в Израиль, где отбирает фильмы для фестиваля вместе с палестинским актером и режиссером Мохаммадом Бакри.

По словам Кэрол Забар, ею движет желание показать реальные проблемы израильского общества, включая сложности отношений между евреями и арабами, а также между разными поколениями жителей страны.

«Фильмы, что замечательно, вызывают эмоциональный отклик, – сказала Кэрол Забар. – Конечно, увиденное на экране не может вызвать изменений в обществе, но оно непременно западет в души и обязательно проявится когда-нибудь в реальных действиях».