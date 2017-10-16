Секс-скандалы подпортили финал кинопраздника

Грета Гэрвиг получила оглушительные аплодисменты публики как режиссер, пожалуй, самого популярного фильма 55-го Нью-Йоркского кинофестиваля. В ее комедии «Лэди Берд» (Lady Bird) про трудности взросления в наше время сыграла самая востребованная сегодня молодая звезда Голливуда ирландка Сирша Ронан. Сама Грета известная актриса, а этот фильм – ее дебют в режиссуре, надо полагать, весьма удачный.

«Этот фильм об отношениях матери и дочери – один из самых смешных, искренних и лучших фильмов в этом году», – пишет Кайл Смит в «Нэшнл ревью».

Чуда не произошло

Ежегодный кинофестиваль в Линкольн-центре, начавшийся 28 сентября, завершился в воскресенье 15 октября. Фильмом закрытия стала новая комедия Вуди Аллена «Колесо чудес» (Wonder Wheel).

Что касается самого фильма 81-летнего классика, то он многих критиков разочаровал. «Колесо чудес» –сентиментальная семейная мелодрама на фоне аттракционов Кони-Айленда 50-х годов. Звездный состав актеров – Кейт Уинслет, Джим Белуши, Джуно Темпл и Джастин Тимберлейк – разыгрывает сложные отношения между своими героями. Уинслет играет официантку Джинни, которая неудовлетворена браком с грубым пьяницей, механиком карусели Хампти (Белуши), и влюбляется в пылкого пляжного спасателя Микки (Тимберлейк), который, в свою очередь, увлечен Кэролайной, дочерью героя Белуши от первого брака (Темпл), которая скрывается от мужа-мафиози.

Критики отмечают большое мастерство Уинслет и уверенную операторскую работу легендарного Витторио Стораро, лауреата трех «Оскаров». В то же время ряд обозревателей увидели в картине «Колесо чудес» многословную и малоубедительную театрализацию с сильно аффектированными, как в «мыльных операх», диалогами. «Как учит нас история кинематографа, – иронизирует обозреватель сайта Daily Beast Кевин Фаллон, – Кейт Уинслет умеет спасать тонущий корабль, но до определенных пределов».

Как и перед премьерами других громких фильмов фестиваля, перед входом в зал Линкольн-центра в вечер показа фильма Вуди Аллена «Колесо чудес» 14 октября должны были расстелить красный ковер для приглашенных создателей фильма и почетных гостей. Однако фильм тожественного закрытия фестиваля оказался без дорожки. Ее отменили в самый последний момент. Аналогичным образом накануне, после пресс-просмотра, не состоялась пресс-конференция участников фильма, хотя стулья на сцену были заблаговременно поставлены.

Как уточнили репортеры, решение об отмене красной дорожки принял дистрибютор фильма Аллена Amazon Studios, а не Кинообщество Линкольн-центра. Эту отмену связывают еще с одним скандалом – в отпуск на неопределенное время отправлен глава этой студии Рой Прайс, что стало результатом обвинений его в сексуальном домогательстве.

Amazon планирует выпустить «Колесо чудес» в США 1 декабря.

Дорожка покраснела от стыда

Громкий скандал, связанный с обвинениями в многочисленных эпизодах сексуальных домогательств и насилия магната-продюсера Харви Вайнстина, также подпортил финал кинофестиваля. Как уже сообщалось, Вайнстин уволен из собственной компании The Weinstein Company (TWC) и исключен из членов Академии кинематографических искусств и наук (AMPAS).

Сценарист фильма «Война токов» (Current War) Майкл Митник не появился в числе ведущих дискуссии, которая состоялась в минувший четверг как одно из мероприятий фестиваля. Об этом первым сообщило издание Variety. Тема дискуссии – «драматизация реальных историй» в кино, но так получилось, что реальная история так «драматизировала» ситуацию, что Митник предпочел на дискуссии не появляться.

Дело в том, что дистрибютором ленты «Война токов» является компания Вайнстина TWC, будущее которой под вопросом. Многие проекты, в том числе и этот, оказались в подвешенном состоянии. Осведомленные источники сообщают, что кинорелиз «Войны токов», ранее запланированный на 24 ноября, может быть отложен до будущего года.

Картина, в которой Бенедикт Камбербатч играет великого изобретателя Томаса Эдисона, а Майкл Шэннон – его заклятого конкурента Джорджа Вестингауза, была показана на недавнем фестивале в Торонто, где получила довольно низкие отзывы критиков.

Как уже сообщалось, более 30 женщин публично выступили с обличением Вайнстина, который, как они утверждают, на протяжении десятилетий прибегал к сексуальному запугиванию и домогательствам. В их числе – актрисы Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу, Мира Сорвино, Хитер Грэм и Анджелина Джоли и другие.

Видимо, в решении об отмене красной дорожки сказались и опасения прокатчиков фильма «Колесо чудес», что новая скандальная волна «актуализирует» давние неприятные воспоминания об обвинениях самого Вуди Аллена в сексуальном насилии в отношении его приемной дочери Дилан Фэрроу. В 2014 году Дилан Фэрроу заявила в открытом письме, что Аллен растлевал ее, начиная с 7-летнего возраста. Режиссер категорически отвергает все обвинения.

За Вуди Алленом, помимо истории с Дилан Фэрроу, тянется шлейф скандала, который разразился в 1992 году. Его тогдашняя жена, актриса Миа Фэрроу обнаружила, что у Вуди возникли интимные отношения с ее приемной дочерью Сун-И Превен. Они расстались. На Сун-И-Превен Вуди Аллен женат и по сей день.

«Печальный больной человек»

Кстати сказать, Кейт Уинслет добавила свой голос к хору голосов актрис, осуждающих Харви Вайнстина. Как известно, в 2009 году актриса получила премию «Оскар» за роль в фильме «Чтец», снятом компанией Вайнстина.

«Я-то надеялась, что эти истории вымышлены, что это просто слухи, что мы все наивны, – говорится в заявлении актрисы, – И я так рассержена. Никак нельзя соглашаться с таким отвратительным, унижающим женщин обращением на любом рабочем месте в любой точке мира».

При этом Уинслет защищает свое решение сняться у Вуди Аллена. «Конечно, нельзя обо всем этом не думать, – сказала она в интервью «Нью-Йорк таймс». – Но в то же время, я не знала Вуди, не знала его семью... Вуди Аллен – невероятный режиссер. Так же, как и Роман Полански. У меня был исключительный опыт работы с каждым из них, и это правда».

Нелишне вспомнить, что Уинслет сыграла в фильме «Резня» режиссера Романа Поланского, которого вот уже четыре женщины обвинили в сексуальном нападении, когда им было по 15-16 лет. Как сообщила на днях газета «Нью-Йорк таймс», последней по времени обвинительницей режиссера стала 61-летняя бывшая актриса немка Рената Лангер. Она сообщила полиции Швейцарии, что в 1972 году Полански изнасиловал ее в городке Гштад, когда ей было 15 лет.

По иронии судьбы, в 2009 году Харви Вайнстин участвовал в кампании, требовавшей прекращения судебного преследования Поланского, заявив тогда: «Что бы вы ни думали о так называемом преступлении, Полански свое уже получил».

Как сообщают американские СМИ, Вуди Аллен осудил Харви Вайнстина, назвав его «печальным больным человеком», а его жертв – «бедными женщинами».