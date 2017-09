В Линкольн-центре стартовал 55-й Нью-Йоркский кинофестиваль

Выйдя на сцену Alice Tully Hall, одного из главных залов Линкольн-центра, режиссер Ричард Линклейтер заявил, что посвящает мировую премьеру своего нового фильма «Последний взмах флага» (Last Flag Flying) умершему в апреле этого года коллеге Джонатану Демми.

Хек-трик студии Amazon

Психологическая драма Линклейтера открыла 28 сентября 55-й международный кинофестиваль, традиционно проходящий на нескольких площадках Линкольн-центра (NYFF).

Эта трогательная, пронзительная, насыщенная эмоциями и юмором история повествует о трех ветеранах войны во Вьетнаме, встретившихся снова, спустя тридцать лет, по печальному поводу. У одного из них в Ираке погиб сын, морской пехотинец, и неутешный отец захотел, чтобы его бывшие сослуживцы присутствовали на похоронах.

И публика, и критики, увидевшие фильм чуть раньше, на пресс-показе, приветствовали его с большим энтузиазмом. В первую очередь отмечают высокое постановочное мастерство режиссера, взявшего за основу книгу Дэррила Понискана, и блестящее трио актеров, сыгравших главные роли. Это неузнаваемый Стив Каррелл, не перестающий удивлять своими радикальными экранными преображениями, телезвезда Брайан Крэнстон, бравурный человек-оркестр, не уступающий самым красочным героям Джека Николсона, и, наконец Лоуренс Фишборн, сыгравший филигранно и убедительно сложную роль раскаявшегося грешника, ставшего пастором.

Конечно, прогнозы – рискованное дело, но, по мнению ряда критиков, картина «Последний взмах флага» наверняка войдет в списки номинантов на премию «Оскар» сразу в нескольких категориях, включая лучший фильм, режиссуру, сценарную адаптацию и, конечно же, лучшие мужские роли, как главная, так и второго плана. Впрочем, продюсерам предстоит нелегкая задача определить, какая из трех ролей – главная, а какие второстепенные.

Поздравления с успехом, наряду с творцами, принимает в эти дни студия Amazon, которая, наряду с картиной открытия, занималась производством еще двух самых ожидаемых лент NYFF. Это «Мир, полный чудес» (Wonderstruck) режиссера Тодда Хейнса с Джулианн Мур и «Колесо чудес» (Wonder Wheel) Вуди Аллена с Кейт Уинслет и Джастином Тимберлейком. Фильм Хейнса будет показан как «центральное событие» смотра, а фильм Аллена станет фильмом закрытия.

«Мы пытались собрать деньги на этот фильм в течение десяти лет, – сказал Линклейтер, – и, наконец, Amazon вступила в игру и сказала: окей, нам нравится, давайте снимать. Я им очень благодарен».

Возвращение к прозе жизни

В основной программе фестиваля – двадцать пять лент. Среди них картины, уже получившие мировое признание на крупнейших фестивалях, как, например, «Другая сторона надежды» (The Other Side of Hope) финна Аки Каурисмяки, «Квадрат» (The Square) шведа Рубена Эстлунда и «Фелисите» (Felicite) Алена Гомиса, француза африканского происхождения.

Как и предшествующий ему в сентябре кинофестиваль в Торонто, NYFF не гонится за фильмами «первой свежести», и его программные лидеры, как бывший многолетний директор смотра Ричард Пенья, так и нынешний, Кент Джонс, главным критерием отбора считают художественные качества и творческое новаторство. Фестиваль в Нью-Йорке неконкурсный, здесь нет жюри, нет премий, нет спортивной состязательности.

«Я не думаю, что есть какие-то принципиальные различия между нынешним фестивалем и предыдущими, – сказал в коротком интервью «Голосу Америки» Кент Джонс. – Конечно, фильмы всегда отличаются стилем и тематикой. Но я не стал бы, как некоторые аналитики, говорить о возрождении американского кино протеста 70-х годов. Скорее, думаю, речь идет о возвращении к эстетике повседневности, к самым прозаическим реалиям жизни».

Эти реалии, понятное дело, особенно наглядны в нескольких документальных фильмах программы. Легендарный ветеран мировой документалистики 88-летняя Аньес Варда вместе с 33-летним фотографом-хипстером, укрывшимся под псевдонимом Джей-Ар, путешествуют по деревням Франции и с согласия местных жителей создают их увеличенные фотопортреты, помещая их в стиле граффити на стены домов.

Специальным событием NYFF станет мировая премьера документального фильма «Четыре сестры Клода Ланцмана», который можно считать отпочкованием от грандиозного проекта Ланцмана «Шоа», собрания свидетельств о трагедии Холокоста. Четыре женщины-еврейки из разных стран Восточной Европы, чудом уцелевшие в пламени геноцида, делятся с 91-летним режиссером своими воспоминаниями о том страшном времени.

Сила документа

Еще три документальные премьеры посвящены столпам американской культуры 20-го века. Лента «Спилберг» Сюзан Лейси дает слово тем, кому посчастливилось работать и дружить со Стивеном Спилбергом, а также с людьми из ближнего круга этого, без сомнения, самого знаменитого и успешного кинодеятеля Америки.

«Больше никаких неприятностей» (Trouble No More) Дженнифер Лебо знакомит с ранее неизвестными видеозаписями концертного турне Боба Дилана 1979-80 годов по США и Канаде. Это был период, когда кумир рок-музыки в очередной раз пересматривал свое философское и музыкальное кредо.

Дочь писателя и драматурга Артура Миллера Ребекка Миллер в течение многих лет записывала на магнитофон беседы со своим отцом. Эти откровенные разговоры легли в основу ее нового фильма «Артур Миллер: писатель». Он проливает новый свет на взгляды, вкусы и оценки автора «Смерти коммивояжера», известного широкой публике как фигуранта «черного списка» Голливуда и одного из мужей Мэрилин Монро.

Высокие оценки критики получили игровые ленты «Флорида проджект» (Florida Project) Шона Бейкера о безрадостной жизни в многоквартирном доме для малоимущих в двух шагах от «искусственного рая» парка Диснея и «Лэди Птица» (Lady Bird), уверенный режиссерский дебют актрисы Греты Гервиг о юной девушке (актриса Сирша Ронан), бегущей из дома в поиске самой себя, своего призвания.

В рамках фестиваля состоятся мастер-классы двух выдающихся операторов современности – Витторио Стораро и Эда Лахмана, встречи зрителей с Кейт Уинслет, Ричардом Линклейтером и Авой Дюверней.

Пройдет ретроспектива голливудской кинозвезды Роберта Митчума, который снимался в лентах таких мастеров, как Отто Премингер, Чарльд Лоутон, Винсент Минелли, Роберт Уайз, Ховард Хоукс, Николас Рей, Мартин Скорсезе и других.

Теоретический журнал по кино Film Comment по традиции представляет на фестивале одну из необычных новинок мирового кино. На этот раз выбор журнала пал на новый игровой фильм живущего в Германии украинского режиссера Сергея Лозницы «Кроткая» (A Gentle Creature), в котором трагикомические перипетии повести Достоевского перенесены в наше время.

Фестиваль в Линкольн-центре завершится 15 октября.